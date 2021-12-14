台南「擺盪大索」安全考量被鎖住 這作法可讓它解開了

台南市中西區頂美公園特色遊戲場中的「擺盪大索」，近期因檢驗單位認為設施適用標準規範不明確，為了安全考量，暫時先將其鎖住固定，引來批評。市府工務局今會同中西區公所及設計公司到場會勘，決定依照衛福部曾處理過的案例，以「鞦韆」項目檢驗「擺盪大索」，只要加長上方的繩索比例，加強支撐強度，即能符合安全規範使用。

工務局指出，「擺盪大索」遊具因國內尚無訂定國家檢驗標準，當初設計是參考其他縣市已通過檢驗的特色遊具規範及引用國外標準進行設計及施作；近期因檢驗單位認為擺盪大索設施適用標準規範不明確，為求慎重，無法檢驗該設施，所以暫時將該設施固定以維安全。

北部縣市也曾遇到相同的問題，日前向衛福部提出反映後，經專家討論提出共識，今年8月公告「擺盪大索」在國家標準草案通過前，檢驗單位可依CNS12642第8.6節鞦韆檢驗公園的擺盪大索。

市府表示，頂美公園特色遊戲場內的「擺盪大索」須以「鞦韆」認定，因此今年9月檢驗「擺盪大索」安全距離未合格，中西區公所與設計單位討論，先將其上鎖固定擺幅，以符合安全距離。

市府表示，今天討論的結果是，若擴大遊戲場範圍以拉開符合安全距離，改善期程較長且所需經費較高；但若調整加長上方繩索比例，加強擺盪大索支撐強度後，則無需再擴大遊戲場範圍，現場即能符合CNS12642安全規範，為了讓小朋友能繼續享受粗繩鞦韆的擺盪刺激，後續中西區公所將盡快以符合規範又不影響民眾使用為原則，朝完全開放方向做改善。