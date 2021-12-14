高山茶都嘉義耶誕節登場連9天 6座茶主題館11個特色區

疫情緩和，2021高山茶都嘉義25日耶誕節開幕，9天活動橫跨耶誕節到明年元旦假期，嘉義縣府與台灣IP創意產業「迷母豐盛」旗下原創角色台灣黑熊「Duma」，首次跨界合作，將活力及樂天個性注入活動場域；縣長翁章梁上午帶文化觀光局長許有仁、中埔鄉農會總幹事李碧雲，北上台北國際藝術村宣傳。

高山茶都嘉義25日第3年在台18線阿里山公路上，最美的中埔鄉農會金蘭分部登場，共策畫11個特色區域，呈現主題「茶設計的美感及多樣性」，打造6座茶設計主題展館。與4個在地茶藝協會：梅山鄉茶藝推廣協會、嘉義縣新住民茶藝協會、嘉義縣茶文化協進會與台灣京武工房，共同辦理室內茶席體驗。

室外茶席以5大茶葉產區：太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰區分，在：於戶外舞台規畫亞洲特色茶席展演，以及17場茶文化藝術展演，連續9天精彩活動不間斷，邀請各地民眾歲末漫遊嘉義，迎接茶故鄉阿里山的日出印象、體驗茶文化與藝術碰撞的感官體驗。