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土地公護祐台南 六合境大埔福德祠捐贈心肺復甦機

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市六合境大埔福德祠主委王松濤（右），捐贈自動心肺復甦機給台南市消防局，由消防局局長李明峯（左）代表受贈。圖／台南市消防局提供
台南市六合境大埔福德祠主委王松濤（右），捐贈自動心肺復甦機給台南市消防局，由消防局局長李明峯（左）代表受贈。圖／台南市消防局提供

土地公是為地方的守護神，台南市中西區六合境大埔福德祠，已經在府城守護鄉里將近300多年。廟方今天捐贈總價值50萬元的自動心肺復甦機給台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈並回贈感謝狀。

六合境大埔福德祠自建廟以來，與附近6間廟宇結盟，共同保衛地方，後來也成為中西區重要的地標，香客信徒絡繹不絕。

除了庇祐地方之外，六合境大埔福德祠積極推動傳統寺廟文化與藝術結合，也長期熱心公益，這次捐贈消防局自動心肺復甦機，是為了拯救到院前心肺功能停止的傷病患。

六合境大埔福德祠主委王松濤說，廟方主祀福德正神，常以慈祥和藹長者形象成為民眾祈願的對象，是民間信仰中最基層的神明，也被認為是保護村落與居民的神祇。這次捐贈自動心肺復甦機給消防局，是為了充實院前救護量能，也是土地公保護人民的一種展現。

李明峯表示，自動心肺復甦機可以在救護車行進中執行穩定的心肺復甦按壓，爭取時間讓救護人員做更多的處置，進而提高傷患的存活率，感謝廟方善行義舉。

台南 土地公

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