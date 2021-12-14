嘉市盧山橋新橋今上梁 明年9月通車 急彎將取直並拓寬

嘉市盧山橋連接嘉縣民雄，但東義路入橋處90度彎道，路面也低窪長年易淹水，去年11月起耗資7億5000萬改建成全台第2長單跨拱橋，一併拓寬東義路並增排水箱涵，進度超前9%；內政部長徐國勇今參與上梁，強調一次解決道路、橋梁、淹水問題，市長黃敏惠說，新橋預計明年9月通車，會成交通新地標。

負責設計監造的仲冠顧問負責人楊世仲說，盧山橋西側會蓋新橋，總長205公尺，橋梁採弧形工法，梁底比原橋最多提高6公尺，比河川洪水位高，且兩端有橋台、河面沒橋墩，不會阻牛稠溪水；從東義路一路到盧山橋，共1500公尺長的道路，拓寬成20公尺，原本入橋前的急彎，會取直。

楊世仲也指出，橋面雙向都各兩線道及路肩，還有植栽帶、人行道，橋體用油桐花為意象，有鵝黃色、橘紅色、乳白色交疊在橋拱與鋼索間。

東義路改善淹水部分，在東義路396巷、566巷都會增設排水箱涵，東義路沿線排水溝重做並銜接區域排水系統，未來速排出地面積水。

徐國勇、黃敏惠、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人今天觀賞上梁，徐國勇表示中央地方一起配合，一起解決道路、橋梁、淹水的問題；黃敏惠說，日後是嘉市入口的重要意象，成為縣市最美的溝通橋梁。

盧山橋改建及東義路改善工程總經費7億5000萬元，內政部營建署補助5億5464萬元、市府自籌1億2536萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元，市府指出，截至上月底預定進度33.37%，實際達42.77%，穩定超前中，預計新橋2022年9月28日通車、整體竣工2023年3月20日。