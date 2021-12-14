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嘉市盧山橋新橋今上梁 明年9月通車 急彎將取直並拓寬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前）等人今天為盧山橋上梁典禮祈福。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前）等人今天為盧山橋上梁典禮祈福。記者林伯驊／攝影

嘉市盧山橋連接嘉縣民雄，但東義路入橋處90度彎道，路面也低窪長年易淹水，去年11月起耗資7億5000萬改建成全台第2長單跨拱橋，一併拓寬東義路並增排水箱涵，進度超前9%；內政部長徐國勇今參與上梁，強調一次解決道路、橋梁、淹水問題，市長黃敏惠說，新橋預計明年9月通車，會成交通新地標。

負責設計監造的仲冠顧問負責人楊世仲說，盧山橋西側會蓋新橋，總長205公尺，橋梁採弧形工法，梁底比原橋最多提高6公尺，比河川洪水位高，且兩端有橋台、河面沒橋墩，不會阻牛稠溪水；從東義路一路到盧山橋，共1500公尺長的道路，拓寬成20公尺，原本入橋前的急彎，會取直。

楊世仲也指出，橋面雙向都各兩線道及路肩，還有植栽帶、人行道，橋體用油桐花為意象，有鵝黃色、橘紅色、乳白色交疊在橋拱與鋼索間。

東義路改善淹水部分，在東義路396巷、566巷都會增設排水箱涵，東義路沿線排水溝重做並銜接區域排水系統，未來速排出地面積水。

徐國勇、黃敏惠、立委王美惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人今天觀賞上梁，徐國勇表示中央地方一起配合，一起解決道路、橋梁、淹水的問題；黃敏惠說，日後是嘉市入口的重要意象，成為縣市最美的溝通橋梁。

盧山橋改建及東義路改善工程總經費7億5000萬元，內政部營建署補助5億5464萬元、市府自籌1億2536萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元，市府指出，截至上月底預定進度33.37%，實際達42.77%，穩定超前中，預計新橋2022年9月28日通車、整體竣工2023年3月20日。

盧山橋為嘉市東義路通往嘉縣民雄鄉，及國道三號竹崎交流道的捷徑，市府預期工程完工後車流量將大幅增加。

內政部長徐國勇表示嘉義盧山橋改建及東義路工程，一次解決道路、橋梁、淹水問題。記者林伯驊／攝影
內政部長徐國勇表示嘉義盧山橋改建及東義路工程，一次解決道路、橋梁、淹水問題。記者林伯驊／攝影
嘉義市東義路銜接嘉縣民雄鄉的盧山橋，將改建，圖為目前施工的便橋，新橋建於兩個便橋中間。記者林伯驊／攝影
嘉義市東義路銜接嘉縣民雄鄉的盧山橋，將改建，圖為目前施工的便橋，新橋建於兩個便橋中間。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右七起）、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右七起）、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
連接嘉義縣市的盧山橋將改建成全台第2長單跨拱橋，今天舉行上梁典禮。記者林伯驊／攝影
連接嘉義縣市的盧山橋將改建成全台第2長單跨拱橋，今天舉行上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左一起）、內政部長徐國勇、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左一起）、內政部長徐國勇、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五起）、內政部長徐國勇、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右五起）、內政部長徐國勇、立委王美惠等人今天參加盧山橋上梁典禮。記者林伯驊／攝影
嘉義市東義路銜接嘉縣民雄鄉的盧山橋，將改建，圖為目前施工的便橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市東義路銜接嘉縣民雄鄉的盧山橋，將改建，圖為目前施工的便橋。記者林伯驊／攝影

淹水 徐國勇 黃敏惠

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