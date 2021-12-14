加速漂流物清除 南市淨灘逾2800公噸

台南市政府加速淨灘，今年迄今總計淨灘逾2800公噸，清除大量塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海漂物，希望讓黃金海岸、漁光島及觀夕平台等熱門景點沙灘變的更乾淨，維護海岸沙灘環境。

水利局指出，響應行政院「向海致敬」政策，市長黃偉哲非常重視海岸沙灘環境維護，市府每月邀集中央各權責單位檢討管控台南市轄內海岸漂流物清除進度。

黃偉哲表示，台南海岸線長度約63點7公里，海岸沙灘環境維護不易，須中央與地方攜手合作加速進行，市府自今年9月起，由副秘書長邱忠川主持南市轄內海岸漂流物清除檢討會議，邀水利署、財政部國有財產署、農委會林務局、台江國家公園管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處、高雄港務分公司與市府水利局、環保局、觀光旅遊局、農業局、區公所等單位，共同分工加速辦理海漂物清除工作。

透過利用空拍影像逐段檢視海岸線清理，今年總計淨灘逾2800公噸，清除大量塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等海漂物。