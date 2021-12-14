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馬公厝支排土堤老舊曾崩坍 農水署斥資9千萬更新再造

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
農田水利署今天同意投入9千萬元更新改善雲林虎尾「馬公厝支線」，完工後接續營造多餘腹地為休閒步道。記者陳苡葳／攝影
農田水利署今天同意投入9千萬元更新改善雲林虎尾「馬公厝支線」，完工後接續營造多餘腹地為休閒步道。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮「馬公厝支排」建造至今超過半百年，廉史里段土堤年久失修、老化，周邊更有水路曾在前年崩坍過，立委蘇治芬今天邀集農田水利署副署長林國華等人現勘，將投入9000萬元分年逐段施作上下游改善工程，預計2023年1月動工。

馬公厝支排位在高鐵站附近，是早年的混凝土梯形結構，地方多次陳情該處「有水、有岸」但卻安全堪憂，且雜草叢生，蘇治芬、林國華今與農水署雲林管理處工程組長蔡政宏、廉使里長戴國華及虎尾鎮代李素娥、陳明聖等人會勘，農水署同意辦理更新改善工程，完工後並利用多餘腹地營造親水景觀。

林國華說，該工程會保留左側既有巡防道路，馬公厝支線則會移至巡防道路旁，並集中寬約7至10公尺的剩餘腹地至右側，惟因灌溉需求，更新路段1年施工期僅約2個月，因此以廉使西橋為界，分段施作上游373公尺、下游652公尺。

林國華表示，農水署與地方有共識，未來完成改善後，將再規畫營造具在地特色的休閒步道，兩側種植黃花風鈴木景觀喬木，提供民眾賞花小憩環境，廉使里民也將代為維護管理。

蘇治芬說，馬公厝支線沿線視野寬闊，一年四季紛呈不同的農村景致，渠道更新後，除農民用水穩定，也達地景觀改造及建構親水友善社區的三贏效益，創造生活在雲林的幸福感。

農田水利署雲林管理處管轄的「馬公厝支線」已超過50年，廉使里段現況仍為早年的土堤，前年曾崩坍過。記者陳苡葳／攝影
農田水利署雲林管理處管轄的「馬公厝支線」已超過50年，廉使里段現況仍為早年的土堤，前年曾崩坍過。記者陳苡葳／攝影
立委蘇治芬（前左二）今天邀集農田水利署等單位人員到「馬公厝支線」現勘。記者陳苡葳／攝影
立委蘇治芬（前左二）今天邀集農田水利署等單位人員到「馬公厝支線」現勘。記者陳苡葳／攝影

蘇治芬 雲林

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