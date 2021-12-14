畢業55年首辦同學會 她花20萬旅費通過檢疫出席

揮別55載首辦同學會，台南市將軍國小一群近70歲老校友昨在北門南鯤鯓代天府聚會，更有旅居加拿大者帶著另一半通過檢疫花費超過20萬元只為了跟老同學見上一面，談及當年在校同窗點滴，彼此相約5年後畢業一甲子再辦一次。

與會者都是將軍國小第21屆校友，發起人之一的吳明昌表示，當時民國55年畢業，全班有56人，5、6年級住校補習，過著「朝六晚九」校園生活，在吳雨新、吳進吉兩位嚴師教導，有一半學生考上心目中第一志願北門高中，還轟動地方。

畢業後大家各奔東西，在各行各業都有傑出表現，偶然機會提起舉辦同學會擬安排在南鯤鯓代天府，卻因疫情延後，昨終於敲定55年來首度同學會，56人中有42人到場。

其中，旅居加拿大溫哥華的吳素華為了這次同學會，更帶著先生搭機專程回來，因應疫情，在歷經通過隔離、自主健康管理程後出關，如願參加同學會，估計花費超過20萬元。她說，只要能跟昔日老同學相聚，這筆錢相當值得。定居美國夏威夷的吳美麗及對岸福建經營農場的吳仙慧透過視訊，也一起分享同窗相聚喜悅。

「歲月不饒人。」吳雨新說，當年大家都是年輕小伙子，如今大家都已經頭髮斑白、頂上有光，55年後能相聚一堂真是難得。而這群老學生也贈送同學吳庚寅畫作給老師，且贈送師母項鍊作記念。