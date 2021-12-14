影／台糖善化糖廠開工 推出「唯一產銷履歷本土蔗糖」

台糖善化糖場今天開工製糖，預計這一季採收近23萬公噸甘蔗，並推出「產銷履歷本土蔗糖」，在台糖網站與蜜鄰、全聯、家樂福等通路上架，新產品原料通過中興大學檢驗、確保甘蔗在無汙染土地友善環境生長，產品通過各項檢驗保證安全，「是全台唯一獲政府可朔源標章」糖產品，坊間有進口糖仿冒台糖包裝販售，民眾最好到台糖相關通路購買。

台糖董事長陳昭義今率各單位主管參加善化糖廠開工典禮；他表示，有117年歷史的善化糖廠不但是台灣僅存兩座還在運作最大製糖廠，更有可能是台灣最早氣電共生循環經濟模式工廠

；且糖廠用水一再回收、連水蒸氣也回收不浪費，善化與虎尾糖廠用水量近10年從「每天1萬公噸大幅減少到300多噸」，落實節能與環保。

善化糖廠表示，今天起產製到明年3月中旬，總開工日約92天，預計可採收約22.1萬公噸甘蔗，17萬噸台糖自營耕作收成，契約耕作5萬多噸；善化自營總採收面積3500多公頃，生產約2萬公噸的本土甘蔗糖、12公噸的古早糖及蔗渣、沃土與終蜜等其他製糖副產品，整體產糖率預估可達9.4%，持續超越上年生產目標。