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影／台糖善化糖廠開工 推出「唯一產銷履歷本土蔗糖」
台糖善化糖場今天開工製糖，預計這一季採收近23萬公噸甘蔗，並推出「產銷履歷本土蔗糖」，在台糖網站與蜜鄰、全聯、家樂福等通路上架，新產品原料通過中興大學檢驗、確保甘蔗在無汙染土地友善環境生長，產品通過各項檢驗保證安全，「是全台唯一獲政府可朔源標章」糖產品，坊間有進口糖仿冒台糖包裝販售，民眾最好到台糖相關通路購買。
台糖董事長陳昭義今率各單位主管參加善化糖廠開工典禮；他表示，有117年歷史的善化糖廠不但是台灣僅存兩座還在運作最大製糖廠，更有可能是台灣最早氣電共生循環經濟模式工廠
；且糖廠用水一再回收、連水蒸氣也回收不浪費，善化與虎尾糖廠用水量近10年從「每天1萬公噸大幅減少到300多噸」，落實節能與環保。
善化糖廠表示，今天起產製到明年3月中旬，總開工日約92天，預計可採收約22.1萬公噸甘蔗，17萬噸台糖自營耕作收成，契約耕作5萬多噸；善化自營總採收面積3500多公頃，生產約2萬公噸的本土甘蔗糖、12公噸的古早糖及蔗渣、沃土與終蜜等其他製糖副產品，整體產糖率預估可達9.4%，持續超越上年生產目標。
台糖指出，善化糖廠轄下自營農場及約耕農場都通過中興大學農產品驗證中心驗證 ，確保甘蔗孕育在純淨、無汙染土地，並採減少化肥及農藥等友善環境的耕作方式，符合食品安全、環境衛生及永續生產的要求，同時加工及分裝過程遵循「台灣良好農業規範」，產製的本土甘蔗糖順利通過「農產品產銷履歷」TAP認證，是全台唯一獲獲認證標章糖品，安全保證無虞。另善化糖廠大包裝本土二砂、小包裝本土甘蔗糖同樣經過ISO9001、ISO22000及GHP等食品品質安全驗證。
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