台南美食開放全民票選 米其林占星嘉年華開跑

「米其林指南」明年將台南納入評鑑，台南市政府觀光旅遊局發起的「2021台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動今天開跑，讓民眾票選心目中最優的餐飲美食。

「2021台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，今天起接受餐飲業者報名，26日截止，全民票選同步登場，投票日至明年3月25日，為期3個月。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，餐飲業者只要進入活動官網填寫資料，完成線上報名就可參加票選。

市長黃偉哲表示，台南市是台灣古都，綿長歷史底蘊造就美食文化的豐饒養分，代代傳承美食老店不計其數，在時間及豐富多元文化洗禮下，台南美食不斷精緻調校，廣受國內客群歡迎，更被國際遊客接受。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南素有「美食之都」盛名，不僅曾獲全球知名美食旅遊評鑑雜誌「米其林綠色指南Michelin Green Guide」肯定，列為國際人士到台灣必遊城市之一，美國CNN電視台更讚美台南是美食界的王者，美國華爾街日報美食作家也曾專文報導，推薦台南是世界美食博物館。

她說，2022年「米其林指南」將台南列入評鑑城市之一，「2021台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，就是要透過活動提高參與業者的國內外知名度，增加台南美食上榜機會，將台南美食推向國際。