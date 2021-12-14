清朝台南陳世興宅完成修復 過程中發現許多驚喜

經過兩年多的工程，台南市中西區赤崁樓附近、創建於清乾隆年間的「陳世興宅」，最近終於整修完成，台南市文化資產管理處指出，過程中陸續發現不少古物，最特別的是清代有高中舉人（含）以上功名者才有資格在門前豎立的旗杆石，而宅內還有多塊清代牌匾，陳家後代將再提報為一般古物，加以保存。

文資處表示，鄰近赤嵌樓、隱身於府城巷弄內的直轄市定古蹟陳世興宅，是台灣現存歷史最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至1750年（清乾隆15年）。陳家族人與文資處向文化部爭取經費支持，自2019年7月25日開始進行修復工程，歷經兩年多，於12月2日完工。

文資處指出，陳世興宅格局瑰麗，保有鐵剪刀壁鎖構件的山牆、穿鬪式木架扇、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，以及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，建築構造多樣，表情豐富，且藏有「貢元」、「文魁」匾，印證家族人才輩出的歷史。

修復期間，陸續發現有清代銅錢、日治時期舊報紙、地坪下內藏完整的甕等。其中最特別的是在萬福庵前院與右護龍北側廊道，發現有高中舉人（含）以上功名者才有資格在門前豎立的兩組旗杆石，其中一組保存完整，此外於西面照壁外部發現旗杆石痕跡，仍待進一步研究。

文資處表示，修復工程相當重視原有空間內的文物保存修復，陳世興宅內有5塊匾額及2幅祖先畫像，委託薪傳文物修護工作室進行清潔補色加固，其中康熙58年「貢元」匾、乾隆15年「繩武太邱」、道光2年「文魁」這3塊匾額，充分呈現出陳家子弟歷朝科舉功名以及陳姓血脈傳到台灣的特殊性，故陳家族人將再向文資處申請將相關文物指定台南市一般古物審查程序，期能提高其整體文化資產價值。