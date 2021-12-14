嘉市公投票所數跟去年相同 選委會:有信心4點15分投完

4大公投案本周六投票，嘉義市選舉委員會代理主委林建宏等人今天巡視公投票印製，指出本次嘉市會有189個投開票所，與2018年大選相同；由於2018年大選結合公投，部分地區投票拖延，但市選委會日前模擬時相當順暢，當天下午4點截止進入投票所，「有信心4點15分以前全部投完」，不會出現上次投票到半夜情況。

嘉市選委會指出，嘉市這次東區投票權人10萬157人、西區12萬881人，全市總計22萬1038人，投開票所，因公投年齡下修至18歲，嘉市18到19歲人數有5009人；投開票所部分，2018年大選時有177個票所，去年總統大選增加到189個，本月18日公投選舉也會有189個。

選委會指出，2個多月前有做模擬，安排30名人員，實際演練過程，從持投票通知單來領4張公投票，進入圈票處，蓋完後一一投入4個票箱，另有設1個防疫專用圈票處，提供有發燒者，圈票後會立即消毒，單一投開票所最多設6個圈票處。

嘉市府參議兼選委會代理主委林建宏說，1個投票大約只花3分鐘，如果是持續進行，所需時間更不用1分鐘，大膽預測，當天下午4點前要進入票所領公投票，接著會舉牌告知已截止；整個投票程序，有信心4點15分以前就會結束。

選委會表示，嘉市公投票從印製、裁切、包封及運送，全程皆有監察小組委員在場監察作業外，同時警方則全程嚴格監視錄影，確保公投票印製運送安全，預計印製完成，先送抵嘉市選委會，15日先進行初點，16日由東區主任管理員及主任監察員複點，17日再由西區主任管理員及主任監察員進行複點。