快訊

四公投周六登場 過關門檻出爐！

南韓「K計畫」關鍵角色 金奇南掌三星帥旗推動半導體十年大計

嘉市公投票所數跟去年相同 選委會:有信心4點15分投完

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市公投票正進行印製、裁切、包封及運送，會先送抵嘉市選委會。記者林伯驊／攝影
嘉義市公投票正進行印製、裁切、包封及運送，會先送抵嘉市選委會。記者林伯驊／攝影

4大公投案本周六投票，嘉義市選舉委員會代理主委林建宏等人今天巡視公投票印製，指出本次嘉市會有189個投開票所，與2018年大選相同；由於2018年大選結合公投，部分地區投票拖延，但市選委會日前模擬時相當順暢，當天下午4點截止進入投票所，「有信心4點15分以前全部投完」，不會出現上次投票到半夜情況。

嘉市選委會指出，嘉市這次東區投票權人10萬157人、西區12萬881人，全市總計22萬1038人，投開票所，因公投年齡下修至18歲，嘉市18到19歲人數有5009人；投開票所部分，2018年大選時有177個票所，去年總統大選增加到189個，本月18日公投選舉也會有189個。

選委會指出，2個多月前有做模擬，安排30名人員，實際演練過程，從持投票通知單來領4張公投票，進入圈票處，蓋完後一一投入4個票箱，另有設1個防疫專用圈票處，提供有發燒者，圈票後會立即消毒，單一投開票所最多設6個圈票處。

嘉市府參議兼選委會代理主委林建宏說，1個投票大約只花3分鐘，如果是持續進行，所需時間更不用1分鐘，大膽預測，當天下午4點前要進入票所領公投票，接著會舉牌告知已截止；整個投票程序，有信心4點15分以前就會結束。

選委會表示，嘉市公投票從印製、裁切、包封及運送，全程皆有監察小組委員在場監察作業外，同時警方則全程嚴格監視錄影，確保公投票印製運送安全，預計印製完成，先送抵嘉市選委會，15日先進行初點，16日由東區主任管理員及主任監察員複點，17日再由西區主任管理員及主任監察員進行複點。

12月18日的公投投票從上午8點到下午4點，4張公投票分別為第17案白色、第18案淺黃色、第19案淺粉紅色及第20案金黃色。

嘉義市的公投票，目前進行印製、裁切、包封及運送。記者林伯驊／攝影
嘉義市的公投票，目前進行印製、裁切、包封及運送。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府2個月前先演練公投投票流程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府2個月前先演練公投投票流程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府事先演練公投投票流程，認為此次投票不會塞車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府事先演練公投投票流程，認為此次投票不會塞車。圖／嘉義市政府提供
嘉市本次公投選舉人總計22萬1038人，投開票所189個。記者林伯驊／攝影
嘉市本次公投選舉人總計22萬1038人，投開票所189個。記者林伯驊／攝影

投票 公投 選委會

延伸閱讀

嘉市盧山橋改建 徐國勇：解決水患且成為新地標

4大公投案12/18投票 新北首投族11萬1022人

竹市發送公投公報 綠色地方公投票印製中

公投票今印製完成 嘉縣選民不到50萬人 首投族萬餘人

相關新聞

海洋汙染警鐘 黃淑貞用回收毛線編織珊瑚礁岩生態

台南社區大學「幻想，我的海洋：造礁計畫」將回收的毛線編織成海洋珊瑚世界，今起在大成國中校區展出，編織創作人黃淑真表示，共...

嘉市公投票所數跟去年相同 選委會:有信心4點15分投完

4大公投案本周六投票，嘉義市選舉委員會代理主委林建宏等人今天巡視公投票印製，指出本次嘉市會有189個投開票所，與2018...

黃偉哲連年到立法院行銷台南胡麻 期待成傳統

台南市長黃偉哲今天與民進黨立委莊瑞雄等人在立法院推廣、行銷台南優質胡麻，黃偉哲指出，感謝農糧署連續3年大力支持推廣行銷台...

選購要快！柳營農會「旭日橙」今年減產3成 月底完售

台南柳營農會推廣的無毒「旭日橙」上市，農會指出，今年因日前旱象，產量少約3成，原預定收成至下月中旬，可能本月底前就售罄，...

雲嘉南濱聖誕地景創作吸睛 布袋好美里船型屋節慶味濃

嘉義縣布袋鎮好美里因3Ｄ彩繪藝術家曾進成進駐創作，成為雲嘉南濱海國家風景區彩繪村，曾建成與里民鄭怡雯成立「好美農漁產公司...

台南入選2022米其林評鑑城市 米其林占星嘉年華起跑

台南市成功入選為2022年米其林評鑑城市，為提高首次進軍米其林評鑑的台南美食國際知名度，台南市觀光旅遊局籌畫「台南米其林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。