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海洋汙染警鐘 黃淑貞用回收毛線編織珊瑚礁岩生態

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
編織創作人黃淑真帶領台南社大學員用回收毛線創作海洋珊瑚世界，藉此提醒民眾關注海洋汙染及氣候變遷。記者鄭惠仁／攝影
編織創作人黃淑真帶領台南社大學員用回收毛線創作海洋珊瑚世界，藉此提醒民眾關注海洋汙染及氣候變遷。記者鄭惠仁／攝影

台南社區大學「幻想，我的海洋：造礁計畫」將回收的毛線編織成海洋珊瑚世界，今起在大成國中校區展出，編織創作人黃淑真表示，共帶領30人次完成作品，內容除珊瑚還有水母、海馬、章魚等，營造美麗珊瑚礁岩生態，也藉此提醒民眾關注海洋汙染及氣候變遷。

台南社大表示，「幻想，我的海洋：造礁計畫」為大成國中校區凸空間營造完成後第1檔開放展覽，連結台南社大海灘廢棄物監測社歷時16年的海灘廢棄物監測行動，邀請黃淑貞駐校認識台南海洋及海灘現況，引動學員共同參與海灘廢棄物監測，再善用回收毛線及日常生活回收物件，以勾針編織及針線縫合，創作出想像的珊瑚礁岩顏色及樣態。

黃淑真從11月23日起至12月13日，期間分2階段6個工作天駐校，帶領擅長編織的社大學員和民眾約30人次，模擬珊瑚礁繽紛樣態接力創作各種海洋生物。

黃淑真說，為了觀察最真實的海洋生態，特別學習潛水，並自學創作珊瑚編織，將潛入海底所觀察的景想，透過編織與想像力，呈現海洋的美麗。近年因為暖化，感受到海水溫度與以往大不同，海水溫度升高，讓珊瑚不再美麗，甚至白化死去，感到很心痛，因此特別利用休假期間，到台南社大參與11月的海灘廢棄物監測行動並撿垃圾，希望透過行動以及創作展示，提醒關心地球暖化和海洋汙染。

「幻想，我的海洋：造礁計畫」自今日起，在大成國中篤行樓走廊開放空間「凸空間」展出，將持續展示到明年3月，對珊瑚編織有興趣，以及關心海洋生態的民眾，可配合大成國中校園防疫及進出管理，前往觀賞。

珊瑚 台南 廢棄物

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