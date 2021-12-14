嘉市盧山橋改建 徐國勇：解決水患且成為新地標

內政部長徐國勇今天參加嘉義市東義路及盧山橋改建工程首梁祈福典禮時表示，這項工程將解決道路、橋梁淹水問題，且打造全台目前第2長單跨長度鋼構橋梁，成為新交通地標。

東義路及盧山橋改建工程上午進行第1根梁上梁祈福典禮，由徐國勇、嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠、嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志等人參與。

拿著拐杖走路的徐國勇致詞表示，12日因腳扭傷，昨天晚上腫痛到睡不著，不過，今天上午還是守信用到場參與上梁祈福典禮。

徐國勇表示，東義路及盧山橋為嘉義市往來嘉義縣民雄、竹崎鄉及國道3號竹崎交流道重要連絡道，盧山橋跨越縣市交界牛稠溪，若有風災豪大雨洪水常淹沒橋面，東義路因地勢低，每逢豪雨路面經常積水，且入橋前道路呈現90度急彎，行車具危險性，橋梁改建、道路拓寬將可改善這2大問題。

徐國勇指出，盧山橋設計採雙肋鋼拱橋型式，以弧形單跨跨越牛稠溪，河道內不落墩，鋼拱橋全長205公尺，寬21.4公尺，拱肋最高高度34公尺，完成將成為全台目前第2長單跨長度鋼構橋梁，橋梁外觀顏色配合當地「圓林仔油桐花」意象，未來也會成為嘉義市新交通地標。

徐國勇說，東義路及盧山橋改建工程總工程經費新台幣7億5000萬元，內政部營建署補助5億5000多萬元，嘉義市政府自籌1億2000多萬元，嘉義市嘉邑行善團捐贈7000萬元，共同打造一條安全平順的道路橋梁。這項重大工程則是由中央、地方合力完成。

黃敏惠表示，東義路及盧山橋改建工程自去年11月5日開工，新盧山橋預計明年9月完成，全部工程預計112年3月完工通車。