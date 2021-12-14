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黃偉哲連年到立法院行銷台南胡麻 期待成傳統

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影

台南市長黃偉哲今天與民進黨立委莊瑞雄等人在立法院推廣、行銷台南優質胡麻，黃偉哲指出，感謝農糧署連續3年大力支持推廣行銷台南優質胡麻給全國民眾，今年也是他連續第2年來到立法院推廣台南胡麻，期待能成為傳統，讓胡麻節、胡麻季不只在台南，更延伸到台灣各地，年年都帶來分享給北部的民眾與好朋友。

黃偉哲說，下周二就是冬至，傳統除了吃芝麻湯圓，也可選擇最具有台南味的胡麻料理；再不久也要迎接耶誕節與跨年，與家人圍爐可選擇麻油雞火鍋等溫補食品，近期許多商品陸續調漲，胡麻產品價格目前仍是物美價廉，高cp值，呼籲民眾不要錯過，現在買新鮮優質胡麻正對時，趕緊購買衝一波。

市府農業局長李建裕指出，台南市是國內胡麻（芝麻）主要產區，也是台灣胡麻的故鄉，農會與農民契作，採收後的胡麻做農藥殘留檢驗，品質安全有保障，確保生產的麻油安全，讓消費者吃的美味又健康。

李建裕說，目前台南產區的胡麻大部分已採收放置田中乾燥準備打麻，因栽種的時間不同，會在明年國曆一月底前全部採收完成，榨油工作可望持續到農曆春節過後。各農會研發許多優質胡麻產品，有胡麻油、胡麻清油、芝麻拌麵、芝麻香鬆、芝麻粉、芝麻糖、芝麻醬、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸、麻油雞料理包等。並自創品牌如西港區農會的「胡麻嫂黑麻油」、善化區農會的「善緣」及安定區農會的「心安定」等伴手禮盒。

市府農業局除行銷各種胡麻產品外，現場也展售台南精選優質的南得極品好物，像是鹽水區農會的「好麵成雙」雙罐禮盒與「鹽分地柑仔蜜」番茄禮盒、手工日曬意麵（細麵、寬麵）、番茄果乾、110年臺灣好米禮盒網路人氣冠軍-芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」禮盒，以及通過產銷履歷驗證的國產龍眼蜂蜜等。

台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
台南市長黃偉哲今天在立法院推廣、行銷台南優質胡麻。記者林俊良／攝影
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台南 農會 黃偉哲

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