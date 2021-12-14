藏有清領文物 台南陳世興宅修復文資價值高

隱身於台南市中西區巷弄間的陳世興宅，一度傳出陳家後人委託出售，後被指定為直轄市定古蹟，整修工程12月完工，文資處調查，古宅內藏有眾多清領文物，提高陳世興宅文資價值。

陳世興宅鄰近國定古蹟赤崁樓，隱身於中西區民族路巷內，毗鄰主祀齊天大聖孫悟空的萬福庵，推估創建年代可上溯至1750年（清領乾隆15年），是台灣現存歷史最悠久的民宅之一，獲選為台南市歷史建築十景。

陳世興宅也稱為陳世興古厝，2013年7月，傳出陳家後人委託北部某建築仲介公司出售此間古厝，後來出售計畫破局，2014年12月台南市古蹟歷史建築聚落文化景觀審議委員會將這間古厝指定為直轄市定古蹟。

台南市文化資產管理處和陳家後人向文化部爭取經費，2019年7月25日展開修復工程，總經費新台幣4262萬3656元，12月2日完工，目前驗收中。

文資處調查，陳世興宅格局瑰麗，保有鐵剪刀壁鎖構件的山牆、穿鬪式木架扇、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體、及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，建築構造多樣豐富。修復期間更陸續發現清代銅錢、日治時期舊報紙、地坪下內藏完整的甕等。

陳世興宅最特別的是在萬福庵前院與右護龍北側廊道，還有高中舉人（含）以上功名者才有資格在門前豎立的2組旗杆石，其中1組保存完整，西面照壁外部發現旗杆石痕跡，有待進一步研究。

另外，陳世興宅藏有5塊匾額及2幅祖先畫像，其中康熙58年「貢元」匾、乾隆15年「繩武太邱」、道光2年「文魁」這3塊匾額，充分呈現陳家子弟歷朝科舉功名及陳姓血脈傳到台灣的特殊性，陳家後人將向文資處申請相關文物指定為台南市一般古物。

文資處人員說，陳世興宅文資價值高，文資處將持續輔導陳家進行文資活化工作。