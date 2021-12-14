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選購要快！柳營農會「旭日橙」今年減產3成 月底完售

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營農會上周耶誕活動，民眾搶購甫上市的「旭日橙」。圖 ／農會提供
柳營農會上周耶誕活動，民眾搶購甫上市的「旭日橙」。圖 ／農會提供

台南柳營農會推廣的無毒「旭日橙」上市，農會指出，今年因日前旱象，產量少約3成，原預定收成至下月中旬，可能本月底前就售罄，建議消費者提早選購。

柳營柳丁主要栽種在旭山、果毅一帶丘陵地，獨特長日照，種出來的柳丁特別香甜，柳營農會推廣「旭日橙」自有品牌，

今年邁入第六年，累積口碑，今年生產期因旱象，柳丁果粒也較往年小，收成也往往年晚半個月，甜度不受影響，有些更達15度。

柳營農會總幹事陳右欣、市議員李宗翰等上周北上立法院展售，搭配上周六起登場的柳營區農會「牛迎小鎮耶誕派對」，消費者反應佳，為銷售注入強心劑。

農會指出，上周甫開始向果農收購，今年因日前旱象，柳丁產量少了約3成，果實也較小，甜但度不受影響，有些達15度，價格產地價每台斤約13元，比去年10元多了3成，零售端每台斤也來到25元左右。

農會指出，今年因減產，原來收購到明年1月中，預計提早到今年底，消費者要買要快，否則要再等一年了。

台南柳營農會「旭日橙」今年減產3成，估計提早在本月底完售。圖 ／農會提供
台南柳營農會「旭日橙」今年減產3成，估計提早在本月底完售。圖 ／農會提供

農會 旱象 立法院

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