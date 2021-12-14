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台南頂美公園遊具啟用又上鎖 區公所惹民怨：調整中

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區頂美公園特色遊戲場「多人繩索鞦韆」啟用後加裝橫式鐵桿，近日又打開，做法引批評。圖／陳怡珍提供
台南市中西區頂美公園特色遊戲場「多人繩索鞦韆」啟用後加裝橫式鐵桿，近日又打開，做法引批評。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡貞昨指中西區頂美公園特色遊戲場於今年5月才啟用，標榜以「暖暖蛇漫漫遊」為發想，設計4種不同玩法的特色遊具，很受小朋友喜愛，但其中「多人繩索鞦韆」上方最近加裝橫式鐵桿，易導致孩子撞頭，家長反映後她前往查看，卻又鬆綁了，搞不懂施做的規範到底是怎麼樣？

中西區公所今天表示，當初遊具的設計及施作，是參考其他縣市有通過檢驗的特色遊具規範來辦理，但完工後檢驗單位對設置標準有所異動，使得擺盪大索這項遊具需依檢驗單位提出的改善內容調整，經過上、下側固定調整擺幅後，再複驗。

區公所指出，許多特色遊具目前並無訂定國家檢驗標準，因此各縣市政府在規畫這類型的特色遊具時，多半是引用國外標準。在國家標準尚未制定前，頂美公園特色遊具「粗繩鞦韆」是先以鞦韆認定，因此必須調整並擴大遊戲場範圍，與原設計依據的規範已不符。考量遊戲場規範係由中央機關制定，主辦機關須依規定辦理予以調整，請民眾見諒，後續會由工務局補助區公所專案經費改善擺盪大鎖。

頂美公園特色遊戲場提供「多人繩索鞦韆」、「暖暖蛇迷宮滑梯」、「暖暖蛇遊戲丘」及5米的「三角攀網」等4種不同玩法的特色遊具，有別於傳統式的罐頭遊樂場，讓孩童能在遊戲過程中，感受身體的刺激，並考驗小朋友的體力與膽量。

陳怡珍指出，經詢問區公所人員才知，檢驗標準已在8月修改，形成已完工的遊具未符合現有設計規範的窘境，致使擺盪大索需依檢驗單位提出的改善內容調整，上、下側應固定調整擺幅。但家長不知情，認為「繩索鞦韆」明明已啟用卻又上鎖，新亮點反而變成大家抱怨的來源。

陳怡珍說，頂美公園設置的擺盪大索由國外引進，德國的EIBE遊具命名此類產品為Swing Snack，十分符合這個公園的主題。但國家檢驗標準到底為何？要求市府及相關單位應以孩童的安全為第一考量，並統一規範，不能一下上鎖、一下鬆綁，導致家長們無所適從，要是發生意外沒有人可以承擔。而對於遊具的設計本意，也應有完整的規畫，不應在啟用後再度封閉，顯現實際使用上的落差，只會傷了家長孩子的心，花大錢設置卻變成沒人想玩的遊具，喪失市府的美意，台南在建造設計特色公園上，應再加強。

衛福部公告參考

台南 衛福部

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