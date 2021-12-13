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推廣弱勢修繕至外縣市 台南勞工局連獲兩大獎殊榮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局獲頒標竿專案獎優選，局長王鑫基獲頒十大傑出專案經理獎優選，連獲兩大獎殊榮。圖／勞工局提供
台南市政府勞工局獲頒標竿專案獎優選，局長王鑫基獲頒十大傑出專案經理獎優選，連獲兩大獎殊榮。圖／勞工局提供

社團法人國際專案管理學會台灣分會主辦「專案管理大獎」(PTGA）今晚進行頒獎，台南市政府勞工局獲頒標竿專案獎優選，局長王鑫基獲頒十大傑出專案經理獎優選，總計獲兩大獎殊榮。

台南市政府勞工局長期結合工會志工夥伴組成「做工行善團」，將台南弱勢房屋修繕服務推廣至外縣市，也陸續吸引外縣市來觀摩。

南市勞工局這次提報專案管理大獎內容，是勞工局連結轄內各工(協)會，以公部門與私部門協力合作的模式，運用專案管理技巧推動公益行善，改善弱勢居住環境，將台南弱勢房屋修繕成功經驗推廣至其他縣市，目標訂定一年內進行10戶外縣市修繕案，包含屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣及南投市，執行中更結合專案管理知識，連獲連獲兩大獎殊榮，由考試院長黃榮村頒獎。

勞工局指出，遵照市長黃偉哲以建立「希望家園」為願景，將南市打造成宜居幸福城市。而專案管理大獎向有「專案管理界奧斯卡獎」美譽，十大傑出專案經理獎表揚歷年來在專案管理上表現非常傑出專案經理，這次同時拿下兩獎項，是長期來投入獲得外界肯定。

王鑫基表示，感謝專案管理大獎評審團肯定，做工行善團修繕志工得知獲獎訊息皆非常開心，這項榮耀將成繼續成長動力，將推廣台南弱勢房屋修繕成功經驗到外縣市。

社團法人國際專案管理學會台灣分會今晚進行頒獎，台南市政府勞工局長王鑫基（右）獲頒十大傑出專案經理獎優選，由考試院長黃榮村頒獎。圖 ／勞工局提供
社團法人國際專案管理學會台灣分會今晚進行頒獎，台南市政府勞工局長王鑫基（右）獲頒十大傑出專案經理獎優選，由考試院長黃榮村頒獎。圖 ／勞工局提供

台南 勞工局 嘉義

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