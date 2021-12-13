外國駐台人員台南參訪 市府盼促產業合作

由22國、30名外國駐台人員組成的「駐台外交暨商務人員企業參訪團」，今天在外交部政務次長田中光陪同下抵達台南，參訪綠能、航太等產業，市府盼增加合作機會。

台南市長黃偉哲今天在台南晶英酒店與參訪團成員會面，並準備了不久前在農糧署「110年台灣好米禮盒選拔」奪冠的台南好米，贈送給來訪的外國駐台使節。

黃偉哲致詞時表示，台南一年四季出產各種優質的農特產品，其中稻米更是台南的驕傲，盼以此祝福使節團此次的參訪就像台南豐收的稻米，收穫滿載而歸，也希望這些老朋友們再次造訪台南，可以感受到台南的進步，未來增加國際合作機會。

田中光說，台南有令人驕傲的文化，這趟參訪不只讓駐台使節們了解台南及台灣的發展狀況，也讓長期外派的他深刻感受到自己母國的進步。

聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）代表參訪團致詞表示，感謝外交部安排此次參訪台南的行程，非常開心有這樣的機會可以與地方政府及在地企業深度交流，希望外交部未來多舉辦類似活動，促進使節與地方政府的互動。

台南市政府發布新聞稿指出，外交部每年都會辦理使節參訪活動，以增進駐台使節對台灣政策及產業發展的了解，並促進國際合作商機。駐台外交暨商務人員企業參訪團去年選定台南參訪智慧電車產業，今年則參訪綠能及航太等與「5+2產業創新計劃」相關產業。