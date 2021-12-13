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接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

嘉義市這16店家導入設計 整面花磚牆、縮小Q餅

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
聖保羅烘焙花園導入設計，開發「I餅」，可堆疊充滿樂趣。記者林伯驊／攝影
聖保羅烘焙花園導入設計，開發「I餅」，可堆疊充滿樂趣。記者林伯驊／攝影

設計導入產業，嘉義市政府與台灣設計研究院主辦台灣設計展本月24日舉行，先輔導16間在地店家，運用設計力改造，「聖保羅烘焙花園」把招牌Q餅縮一半成小Q餅，花磚博物館重新打造1樓空間，有1面500片磚牆，展期間於嘉義文創園區V棟「中間試驗場」呈現，市長黃敏惠說，設計讓嘉市品牌、產品展現價值。

市府建設處指出，補助16間店家，並媒合設計業者，從品牌包裝、產品開發，延伸到場域活動、企業永續經營策略，其中花磚博物館、義興醬業、聖保羅噴水圓環店有改造店面空間，也有非食品業的嘉友電子開發新的無線麥克風、愛木村打造伴手禮

經營30多年的聖保羅烘焙花園，表示近年符合飲食習慣，將主打商品Q餅從直徑8公分，製作更縮小版僅4公分，熱量也減一半，另開發「I餅」有不規則外型、顏色，堆疊好玩，業者重新打造噴水門市，店內麵包夾及籃子都有紫外線殺菌，提供免費氣泡水。

嘉友電子設計出無線麥克風，3機一體分別為麥克風、電池、接收器，拆開後做各自用途，麥克風收音時能抗躁，尤其接收器能再外接收音，多工用途。

另，百年日式的新台灣餅舖將阿里山日出、噴水圓環地標等融入一口餅；樂檸漢堡創造全新海灘褲潤餅品牌；林聰明砂鍋魚頭設計多樣伴手禮；愛木村打造伴手禮積木、線香。

包裝設計優化者，有勤億蛋品的滴雞精、統百食品的幼兒點心、東發養蜂的四季蜂收、人心商行的祥龍草本皂、大鼎冷戀的冷凍水產。

場域改造部分，台灣花磚博物館將1樓翻新動線，打造1面大型花磚牆，有500多片用於建築的磚片，預計本周六能開放參觀，還為設計展做花磚月曆；義興醬業重新規畫展示空間，遊客摸得到醬油原料豆麴，清楚知道發酵過程，能品嘗生醬油，摸得到、看得到，業者也把LOGO優化，配合幾何圖騰換新包裝。

市長黃敏惠今與經濟部工業局長呂正華、台灣設計研究院長張基義、林務局林鐵與文資處長黃妙修等人出席記者會，首度曝光市府製作的廣告宣傳影片，由嘉義出身的築夢者舞團領銜，以舞蹈帶領漫遊嘉義的地景與街區，還編導「嘉坐舞」。

此屆台灣設計展主題「家意．以城為家」，黃敏惠當場背誦台灣設計研究院的宣傳影片，念出「咱兜的闊度，毋是看坪數，是頭前有美術館照路，後壁有阿里山看顧」等語，也背出此會有包括「生活的家」、「改變的家」、「職人的家」等18種家的表現，在13個展館展出。

工業局長呂正華說，工業局把台灣創意中心升格為設計研究院，把設計導入各部門，最核心的是希望設計讓產業附加價值提升，把嘉義文化跟設計融合，還帶入產業，將好的設計展現國人。

嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天拉開禮物盒，宣傳來嘉市參加台灣設計展。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天拉開禮物盒，宣傳來嘉市參加台灣設計展。記者林伯驊／攝影
台灣花磚博物館融入設計，推出花磚月曆。記者林伯驊／攝影
台灣花磚博物館融入設計，推出花磚月曆。記者林伯驊／攝影
義興醬業把LOGO優化，配合幾何圖騰換新包裝。記者林伯驊／攝影
義興醬業把LOGO優化，配合幾何圖騰換新包裝。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）今參觀店家導入設計的成果。記者林伯驊／攝影
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嘉友電子設計出3機一體的無線麥克風。記者林伯驊／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天拉開禮物盒，宣傳來嘉市參加台灣設計展。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今天拉開禮物盒，宣傳來嘉市參加台灣設計展。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右六）等人今天替本月登場的台灣設計展宣傳。記者林伯驊／攝影
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嘉義 伴手禮

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