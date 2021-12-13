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延緩雲林地層下陷 中央、地方多管齊下推防制

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
前內政部長、台大土木系教授李鴻源（左一）、水利署長賴建信（右一）今天出席雲林縣政府舉辦的地層下陷防治推動會議，並與縣長張麗善（中）聯合受訪。記者陳苡葳／攝影
前內政部長、台大土木系教授李鴻源（左一）、水利署長賴建信（右一）今天出席雲林縣政府舉辦的地層下陷防治推動會議，並與縣長張麗善（中）聯合受訪。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今天下午舉辦地層下陷防治推動會議，前內政部長、台大土木系教授李鴻源今天出席與會，他表示，今年初全台歷經百年大旱，外界擔心「水源減少恐連動地層下陷，會不會造成高鐵行車安全」等疑慮，今中央及地方政府等相關單位透過監測資料掌握現下問題，找出「開源節流」政策管理手段，確保雲林地層下陷區用水無虞，也能顧及高鐵行車安全。

水利署長賴建信今天也出席會議，他表示，旱象之於地下水使用相對重要，水利署加強管理監測全國825口地下水井，今年所遇大旱，確實有掌握到多口水井的水位偏低，中央也速從西螺鎮一帶，推動濁水溪河槽地下水補注，今年度補注水量達592萬噸。

賴建信指出，此舉結合河川疏濬、河道整理，將河川砂石就地堆置臨時性圍堰攔阻水流，創造水覆蓋水域，除達抑制揚塵功效，也增加地下水補注，地下水位已有回升，他強調，中央重視地層下陷及濁水溪揚塵問題，將持續與縣府一起努力推動防制工作。

賴建信表示，水利署監測，去年地層下陷面積顯著減至103.8公里，加上防治工作擴大推動，地下水位回升，面積逐年縮減，經濟部定期舉辦地層下陷防治推動會議，持續追蹤變化，尤其針對高鐵通行安全，及雲林地區產業發展，祭出水井納管、伏流水取用、人工湖取水補注等，多方挹注地下水源。

縣長張麗善指出，縣府除推動「地下水智慧管理」及「地下水復育工程」著手，另也從輔導農民轉作節水作物高粱，今年高鐵沿線種植面積已達88公頃，減少耕作用水量，並依此成功經驗逐步推廣，希望農委會持續補助，交通部、水利署等單位也能多方給予支持，延緩地層下陷速率。

雲林縣政府今天下午在縣府水情中心舉辦地層下陷防治推動會議。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天下午在縣府水情中心舉辦地層下陷防治推動會議。記者陳苡葳／攝影

地下水 地層下陷 高鐵 雲林 水利署

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