台南便利送搶推年菜 18日開賣限量100組1折優惠

年關近，台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，由台南多家傳統市場經典年菜與伴手禮組成，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠，限量100組，12月18日起中午12點開賣。

台南市政府經發局說，疫情改變了社會消費型態，宅配與外送服務已成為民眾購物主流，台南全台首創「台南便利送」平台，結合物流業者與公有零售市場，將菜市場美味直送到家。

隨著春節腳步悄然接近，市場處推出虎年年菜與伴手禮組合來搶攻年節商機，早鳥訂購享有優惠，包含最低下殺1折、年菜專區滿額折扣(滿500元折100元、滿1000元折200元)及下訂免運費，保證物超所值。

經發局說，這次推出金華市場、東市場、學甲市場、佳里中山市場年菜及開元市場、麻五市場、六甲市場伴手禮組合，民眾透過「台南便利送」平台提早訂購，可享好康優惠。

經濟發展局局長陳凱凌說，這次推出組合有金華市場的三陽開泰好運來（油雞、滷豬腳、醬燒虎掌）、東菜市六六大順迎豐年（魚翅羹、古早味肉丸、藥膳豬腳、煙燻雞腿、美鳳油飯、蒲燒鰻）、學甲市場富貴福樂添好運（富貴人參雞、日式烤肋排、月見干貝油飯）、佳里中山市場的金原財寶滿吉祥（一路發豬腳、雞香如意、金圓滿油飯）、金虎開運慶團圓伴手禮（開元市場烏魚子+飛卷片；麻五市場合口味肉乾；六甲市場狗母魚羹、飛魚卵香腸、高粱臘肉），組合皆應有盡有，

第一波優惠下殺1折，自12月18日至22日，18日中午12點開賣，限量100組賣完為止。第二波下殺2折，12月23日起中午12點開賣，限量200組，期限到12月27日，還有第三波3折，從12月28日至1月1日，限量300組。