快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南便利送搶推年菜 18日開賣限量100組1折優惠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影

年關近，台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，由台南多家傳統市場經典年菜與伴手禮組成，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠，限量100組，12月18日起中午12點開賣。

台南市政府經發局說，疫情改變了社會消費型態，宅配與外送服務已成為民眾購物主流，台南全台首創「台南便利送」平台，結合物流業者與公有零售市場，將菜市場美味直送到家。

隨著春節腳步悄然接近，市場處推出虎年年菜與伴手禮組合來搶攻年節商機，早鳥訂購享有優惠，包含最低下殺1折、年菜專區滿額折扣(滿500元折100元、滿1000元折200元)及下訂免運費，保證物超所值。

經發局說，這次推出金華市場、東市場、學甲市場、佳里中山市場年菜及開元市場、麻五市場、六甲市場伴手禮組合，民眾透過「台南便利送」平台提早訂購，可享好康優惠。

經濟發展局局長陳凱凌說，這次推出組合有金華市場的三陽開泰好運來（油雞、滷豬腳、醬燒虎掌）、東菜市六六大順迎豐年（魚翅羹、古早味肉丸、藥膳豬腳、煙燻雞腿、美鳳油飯、蒲燒鰻）、學甲市場富貴福樂添好運（富貴人參雞、日式烤肋排、月見干貝油飯）、佳里中山市場的金原財寶滿吉祥（一路發豬腳、雞香如意、金圓滿油飯）、金虎開運慶團圓伴手禮（開元市場烏魚子+飛卷片；麻五市場合口味肉乾；六甲市場狗母魚羹、飛魚卵香腸、高粱臘肉），組合皆應有盡有，

第一波優惠下殺1折，自12月18日至22日，18日中午12點開賣，限量100組賣完為止。第二波下殺2折，12月23日起中午12點開賣，限量200組，期限到12月27日，還有第三波3折，從12月28日至1月1日，限量300組。

另外，自12月18日到1月1日，年菜專區還有滿500元折100元、滿1000元折200元及下訂免運費優惠；12月同時推出聖誕拉霸及線上黃昏菜市仔等促銷活動，相關訊息可至「台南便利送」官網查詢。

台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影
台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，民眾透過「台南便利送」電商平台就可輕鬆選購宅配到府，最低可享1折優惠。記者謝進盛／攝影

台南 年菜 伴手禮

延伸閱讀

金湖飯店推外帶年菜套組 道道都是主廚手路菜

黃偉哲行銷台南6家庇護工場年菜 美味又溫暖弱勢的心

連吃9天年菜小心吃成「胖虎」 營養師教這點最重要

疫情變數多 過年圍爐年菜外賣夯 會員送「萌虎包」

相關新聞

影／台南安平造船廠失火 疑電線走火竄出火舌

台南市安平區一家造船廠今天上午近11點發生火災，鐵皮屋建物一樓起火燃燒，消防人員到場後出水滅火，沒有人受傷。造船師傅說，...

廢竹不能燒、碎竹機又太貴 嘉義縣筍農好困擾

嘉義大林盛產竹筍，冬季農民剖老竹以利來年竹筍新生，縣議員吳思蓉今天上午定期會質詢，指大林地區有農民反映，近日焚燒老竹時遭...

強化生態與兼防洪 南市府培高培厚土堤護北門蚵寮

台南市政府水利局為改善北門區蚵寮社區北側鹽田二道防線土堤設施，向中央爭取900萬元經費，近日完成施作長度約614公尺，除...

因應春節返鄉 嘉縣啟動防疫車隊 翁章梁：我們準備好了

為因應明年春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊服務，明天起到明年2月14日間將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，往...

公投日台南路邊停車不收費 投完票出遊好機會

台南市政府配合12月18日公投，當天路邊停車格位以及智慧停車柱格位都暫停收費一天；交通局南門路繳費服務處暫停服務一天、安...

台南便利送搶推年菜 18日開賣限量100組1折優惠

年關近，台南市政府經發局市場處推出「虎年嚴選市場年菜組合」，由台南多家傳統市場經典年菜與伴手禮組成，民眾透過「台南便利送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。