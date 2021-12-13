朱立倫牽線 雲林第3波「愛老眼鏡」32驗光所開配

國民黨主席、銀光未來創新協會創辦人朱立倫，今年第3度募集不具名捐款人，贈送1萬副「愛老眼鏡」給雲林縣65歲以上長者免費配戴，縣長張麗善今天代表受贈時說，符合資格但還未配鏡的長者，即日起可前往縣內32家合約驗光所或眼鏡行配鏡，縣府也規畫媒合驗光師及眼科醫師提供外展服務，預計明年啟動。

「好事做一次很普遍，能永遠做下去才是真正做善事！」朱立倫今天在捐贈記者會上大讚張麗善很有愛心，他說，張麗善深知長者年紀漸長，視力不如以往，配一副專業的老花眼鏡，對長者而言很重要，為此兩人積極奔走找資源。

朱立倫說，6年前他在新北市長任內推動愛老眼鏡，3年前以過去經驗，為雲林縣媒合引進第一波1萬副愛老眼鏡資源，感謝善心人士熱情響應，今年已是第3年捐贈眼鏡。

張麗善說，去年底上線的第2萬副，在合約驗光所及偏鄉巡迴配鏡場次服務下，配鏡率達8成，但今年年中因疫情升溫有影響配鏡率，尚有2000副額度，加上今天上線的第3萬副，目前額度充足，呼籲符合資格但還未配鏡的長者踴躍使用。

雲林縣驗光師公會理事長蔡明錡表示，驗光所有考試合格的驗光師，為民眾精準驗光，希望透過專業技術，翻轉長者在菜市場買老花眼鏡的舊習，若驗光時遇到眼部異常，也會即時協助轉診至眼科尋求專業治療。