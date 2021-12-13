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南科今年號召廠商普置燈飾慶耶誕新年 17日辦點燈晚會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影

隨著疫情趨緩，南科今年擴大慶祝耶誕新年，以「耶誕在南科」主題、「禮物盒」概念設計耶誕主題燈，周五17日晚上在南科璞馨公園辦點燈儀式與晚會，正趕工佈置會場；南科管理局表示，今年園區許多廠商響應號召也在廠區旁路口佈置應景燈飾，將點亮到明年1月9日，要讓南科園區耶誕與新年期間夜間充滿溫馨畫面節慶氣氛。

科管局指出，為增添過節氣氛每年舉辦耶誕晚會，邀請園區宿舍員工、廠商及附近地區住戶參加，已連辦18年成為南科傳統與許多南科人年度盛事；今年主燈以耶誕禮物盒為主題設計打開禮盒、發現驚喜意象，17日晚間6點半辦晚會點燈儀式。晚會邀請小學生表演音樂展現才藝，現場有免費餐點熱飲供應參與民眾。

科管局表示，今年管理局特別邀請廠商響應、在廠區出入周邊佈置燈飾，耶誕新年期間園區四處都能感受溫暖氛圍，歡迎南科人、社區民眾闔家共襄盛舉賞燈、拍照留念；園區燈飾將17日晚點亮後持續到年1月9日。因應疫情，呼籲參加點燈民眾配戴口罩，保持安全社交距離，進會場時配合人流管制防疫。

南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／翻攝
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／翻攝
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影
南科今年號召廠商佈置燈飾慶耶誕新年，17日晚間辦點燈晚會。記者周宗禎／攝影

南科 疫情

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