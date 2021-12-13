南科今年號召廠商普置燈飾慶耶誕新年 17日辦點燈晚會

隨著疫情趨緩，南科今年擴大慶祝耶誕新年，以「耶誕在南科」主題、「禮物盒」概念設計耶誕主題燈，周五17日晚上在南科璞馨公園辦點燈儀式與晚會，正趕工佈置會場；南科管理局表示，今年園區許多廠商響應號召也在廠區旁路口佈置應景燈飾，將點亮到明年1月9日，要讓南科園區耶誕與新年期間夜間充滿溫馨畫面節慶氣氛。

科管局指出，為增添過節氣氛每年舉辦耶誕晚會，邀請園區宿舍員工、廠商及附近地區住戶參加，已連辦18年成為南科傳統與許多南科人年度盛事；今年主燈以耶誕禮物盒為主題設計打開禮盒、發現驚喜意象，17日晚間6點半辦晚會點燈儀式。晚會邀請小學生表演音樂展現才藝，現場有免費餐點熱飲供應參與民眾。