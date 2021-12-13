朱立倫媒合3方攜手合作 照顧雲林銀髮族視力

銀光未來創新協會創辦人朱立倫連續3年媒合無名氏爭取每年1萬副免費老花眼鏡經費，透過專業驗光師為雲林縣65歲以上長者服務，雲林縣府針對偏鄉辦理巡迴配鏡，3方攜手合作照顧銀髮族視力。

根據雲林縣府統計，縣內65歲以上長者逾12萬人，近2年來參與「免費愛老眼鏡」活動已有1萬8000多人。朱立倫今天與雲林縣長張麗善一起宣布再捐贈1萬副，累計捐贈3萬副。

朱立倫說，「免費愛老眼鏡」活動是由善心人士、驗光師和雲林縣府3方合作而完成，使得長輩戴了老花眼後，自信感提升，生活變得快樂、充實。

朱立倫提到，做善事必須延續，只要有機會一定持續與雲林縣府合作辦理。

張麗善指出，眼睛看得見看得清楚，對長輩生活相當重要，但縣內許多長輩在視力減退時，往往只到菜市場內隨便買副老花眼鏡應付，反而造成視力惡化，生活不便，感謝朱立倫媒合銀光未來創新協會連續3年贊助愛老眼鏡，提供雲林長者能夠維護生活品質。

張麗善表示，愛老眼鏡不僅只提供免費老花眼鏡，也和縣內32家驗光所合作，提供專驗光配鏡服務，讓長輩戴得舒服、有型，請長輩踴躍申請，保護眼睛，享受閱讀書報影片的樂趣。

雲林縣衛生局長曾春美指出，有鑑於部分鄉鎮沒有在地驗光所，衛生局從去年起在水林、口湖等鄉鎮辦理偏鄉巡迴配鏡，除了專業的驗光師外，也搭配眼科醫師，現場幫忙有需要的長者找尋視力退化問題。

雲林縣衛生局提醒民眾，為確保配鏡品質並縮短等待時間，活動採預約制，長輩需攜帶身分證正本、影本依預約時間前往驗光配眼鏡，若選擇非愛老眼鏡專區眼鏡且超過新台幣700元需自付差額，每人限領1次。