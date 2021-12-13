台南工廠飼料製程飄異味 環保局開罰240萬元
位於台南市永康區的大成長城公司及其旗下全能營養公司，因飼料製造過程飄散異味，環保局近2年對2廠稽巡查168次，今年9月大成長城檢測值超標15倍，開罰新台幣240萬元。
台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，環保局近2年來針對大成長城公司及全能營養公司稽巡查達168次，其中，大成長城127次，全能41次，分別執行多次排煙管道異味檢測，超標就開罰。
台南市環保局指出，今年9月大成長城檢測值嚴重超標15倍，依空污法開罰240萬元，全能營養公司則是去年8月管道異檢測超標裁罰10萬元，全能營養已提出污染改善計畫，期能降低異味飄散並符合法規標準。
台南市環保局指出，市府要求業者加強自主管理，日前邀集在地議員、里長及永康區公所等單位召開「空氣品質維護協談會」，除要求業者說明污染防制作為外，更限期業者提出污染改善計畫，大成長城提出將增設臭氧設備以強化除臭功能、提高集塵布管更新頻率並自主檢測，目標為異味值低於法規標準。
台南市環保局長指出，針對永康交流道一帶異味污染問題，環保局已於民國108年在永康交流道及永康火車站附近設置14組微感測器，未來仍會針對重點廠商提高稽查及檢測頻率。
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