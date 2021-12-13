廢竹不能燒、碎竹機又太貴 嘉義縣筍農好困擾

嘉義大林盛產竹筍，冬季農民剖老竹以利來年竹筍新生，縣議員吳思蓉今天上午定期會質詢，指大林地區有農民反映，近日焚燒老竹時遭環保局罰鍰，採購碎竹機價格又負擔不起，希望縣府能提出相應配套措施，解決農民窘境。

縣府農業處長許彰敏表示，破碎機市價從10萬至40萬不等，現行法規農民採購農機補助2萬，但農業處向農糧署爭取補助一半碎竹機採購費用，也鼓勵農民合作使用，由需求量較大竹農購買破碎機，其他農民付費使用。

大林鎮上林合作社主席、筍農張竣傑說，每年10到12月農民會將老竹砍斷後焚燒，來年春節約3月初，幼竹才會發芽長出竹筍，但最近環保局稽查嚴格，許多農民燒竹遭罰，縣府建議採購碎竹機，但價低者太小或效率慢，價高者動輒上百萬，多數農民無法負擔。

吳思蓉也質疑，雲林縣政府允許燒廢竹，「為何嘉縣不行」，嘉縣環保局長張根穆解釋，雲林縣處理方式是依消防單位「田間野火」法令，是以前針對作物有病蟲害時適用，農民須先跟消防和農業單位申請後，環保局才會核准，如今多數縣市都已廢止。

張根穆說，冬天時台灣空氣品質最差，環保單位為防止空汙共同努力，目前沒聽過有縣市政府允許露天燃燒；嘉義縣農民若未經許可燃燒竹子，可依空氣汙染防制法開罰。

經濟部工業研究院協助縣府農業處擬「五年計畫」，希望將廢棄竹材再利用。許彰敏希望農民提升種植密度，盡量採有機耕作，廢棄竹材可轉賣做成太空包，養蕈菇類作物，提高竹材附加價值，但前題是原料需符合法定規範。