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南市增設公投開票所 8月9日遷戶籍須返回原戶籍地投票

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市增設公投的投開票所，讓投票更順暢。圖／擷取畫面
台南市增設公投的投開票所，讓投票更順暢。圖／擷取畫面

全國性公民投票將於12月18日舉行，台南市增設29所投開票所，投開票所總數1536所，投票權人約有159萬人；有發燒症狀的投票權人，也有規畫投票防疫動線，使用專屬遮屏投票，投票完成後遮屏會立即消毒，圈票工具也會清潔更換，讓投票權人能安心投票。

台南市選委會表示，台南市滿18歲的投票權人約有159萬多人，投票權人年齡資格以法定公投日（即2021年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，至於2021年8月28日以後（包括當日）才滿18歲，尚無這次公投投票權。

為使投票順暢，南市共增設29所投開票所，總投開票所1536所，投票通知單及公投公報已由公所送達至各家戶，投票當天投票權人要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單至投票所。

8月9日（含當日）後遷戶籍的投票權人，須返回原戶籍地投票所投票，投票所外也會設置投票所查詢QR Code供民眾使用，投票權人也可至內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」查詢投開票所地點。

台南市選委會主委方進呈提醒民眾，進入投開票所要配戴口罩，並配合量測額溫、酒精消毒及保持社交距離，如有發燒症狀也有規畫投票防疫動線，使用專屬遮屏投票，投票完成後遮屏會立即消毒，圈票工具也會清潔更換，讓投票權人能安心投票。

另針對4項公投案，中選會自11月13日開始至12月11日期間，各舉辦5場意見發表會，總計辦理20場，影音檔案置於中選會網站「110年全國性公民投票專區」，供民眾隨時收看。

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