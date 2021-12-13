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台南路邊停車格位 公投當日暫停收費

中央社 / 台南13日電

台南市政府交通局今天宣布，因配合18日舉行全國性公民投票，當天台南市路邊停車格位將暫停收費1日，但40處路外停車場仍採24小時收費營運。

台南市交通局今天發布新聞稿指出，18日當天為便利民眾投票，台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費。

台南市交通局指出，市府委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等40處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。

台南市交通局指出，投票當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

台南 停車場 投票

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