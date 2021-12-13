台南路邊停車格位 公投當日暫停收費
台南市政府交通局今天宣布，因配合18日舉行全國性公民投票，當天台南市路邊停車格位將暫停收費1日，但40處路外停車場仍採24小時收費營運。
台南市交通局今天發布新聞稿指出，18日當天為便利民眾投票，台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1日，民眾如有停車費繳費需求，可多利用「台南好停APP」線上繳費。
台南市交通局指出，市府委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等40處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。
台南市交通局指出，投票當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言