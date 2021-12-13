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影／園藝專家教創意盆栽 台南關廟社區老人家開心學習

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影
園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影

台南市關廟區元極舞協會成立社區照顧關懷據點，今天在關懷據點舉辦「樂齡享綠」，請來府城園藝公司創辦人黃毅彬、指導社區長輩製作「吉祥開運植物」，學習用簡單的技巧照顧有益身心健康的植物、製作各種好看的小盆栽、在即將到來的年節妝點居家，老人家都學得非常開心。

關廟區元極舞協會長期在據點每天舉辦各種有益長者身心的活動、健康知識講座，每周三天供餐關照關廟在地年長者；協會規畫4堂盆栽植物培養製作課程，商請園藝專家黃毅彬不計報酬指導報名的25名65歲到85歲長者製作「療育苔球」、「多肉花園」等創意盆栽，今天教的內容是吉祥開運植物運用。元極舞協會理事長陳玉花指導長者玩創意桌遊。

協會總幹事黃淑貞表示，這兩年因疫情影響、要長者外出比過去更不容易；不久前發現許多民眾購買照顧小盆栽打發時間，想到植物不再是單純養植，選擇適合的盆器與多類型植物的搭配，用簡單易學的方式讓社區長輩透過園藝活動帶來片刻的放鬆，減輕憂鬱。每堂課都帶回自己創作的小盆栽作品，並藉由植物照顧感受到生命力，提升生活的樂趣，保持愉快的身心。

園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影
園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影
園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影
園藝專家黃毅斌教創意盆栽，台南關廟社區老人家開心學習。記者周宗禎／攝影

盆栽 園藝

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