配合春節檢疫專案 嘉縣啟動防疫車隊服務

嘉義縣政府因應明年春節返鄉潮，配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫專案，明天啟動防疫車隊服務，持續到明年2月14日止，投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，服務檢疫期滿民眾。

嘉義縣府今天舉行防疫車隊啟動記者會，共有15輛防疫計程車及4輛防疫巴士將為檢疫期滿民眾服務，縣長翁章梁與嘉義區監理所長黃萬益等人一同見證車隊成立。

嘉義縣衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，防疫車隊服務從明天開始到明年2月14日結束；集中檢疫所及防疫旅館檢疫期滿返家進行居家檢疫者、居家檢疫期滿至醫事場所採檢者，以及自外縣市搭乘防疫巴士返回嘉義縣的鄉親，將由防疫計程車接送。

李昭瑢說，若集中檢疫所有須返回外縣市需求的民眾，也安排防疫巴士服務，將集中檢疫期滿且COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）PCR檢查陰性的民眾，由集中檢疫所接送至外縣市交流道，再由當地防疫車輛接駁返家。

李昭瑢強調，為確保司機及乘客安全，所有司機均已接受過衛生局完整的教育訓練，並提供口罩、防護衣等裝備，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，車內司機與乘客以塑膠布隔離，巴士也會採梅花座，將風險降到最低。

防疫計程車及防疫巴士服務對象僅限「居家隔離」或「居家檢疫」且採檢結果陰性的民眾，衛生局將與集中檢疫所及防疫旅館合作，確認民眾往返日期，再派遣專車接送。