快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

配合春節檢疫專案 嘉縣啟動防疫車隊服務

中央社 / 嘉義縣13日電

嘉義縣政府因應明年春節返鄉潮，配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫專案，明天啟動防疫車隊服務，持續到明年2月14日止，投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，服務檢疫期滿民眾。

嘉義縣府今天舉行防疫車隊啟動記者會，共有15輛防疫計程車及4輛防疫巴士將為檢疫期滿民眾服務，縣長翁章梁與嘉義區監理所長黃萬益等人一同見證車隊成立。

嘉義縣衛生局疾病管制科長李昭瑢接受中央社記者訪問表示，防疫車隊服務從明天開始到明年2月14日結束；集中檢疫所及防疫旅館檢疫期滿返家進行居家檢疫者、居家檢疫期滿至醫事場所採檢者，以及自外縣市搭乘防疫巴士返回嘉義縣的鄉親，將由防疫計程車接送。

李昭瑢說，若集中檢疫所有須返回外縣市需求的民眾，也安排防疫巴士服務，將集中檢疫期滿且COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）PCR檢查陰性的民眾，由集中檢疫所接送至外縣市交流道，再由當地防疫車輛接駁返家。

李昭瑢強調，為確保司機及乘客安全，所有司機均已接受過衛生局完整的教育訓練，並提供口罩、防護衣等裝備，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，車內司機與乘客以塑膠布隔離，巴士也會採梅花座，將風險降到最低。

防疫計程車及防疫巴士服務對象僅限「居家隔離」或「居家檢疫」且採檢結果陰性的民眾，衛生局將與集中檢疫所及防疫旅館合作，確認民眾往返日期，再派遣專車接送。

巴士 衛生局 嘉義

延伸閱讀

防疫考量 中研院設快篩與疫苗接種站

因應春節返鄉 嘉縣啟動防疫車隊 翁章梁：我們準備好了

公投前黃金周末綠營嘉縣街頭宣講 籲民眾出門投票

「北回曙光」音樂會嘉縣登場 蔡英文：黑夜終將過去

相關新聞

影／台南安平造船廠失火 疑電線走火竄出火舌

台南市安平區一家造船廠今天上午近11點發生火災，鐵皮屋建物一樓起火燃燒，消防人員到場後出水滅火，沒有人受傷。造船師傅說，...

強化生態與兼防洪 南市府培高培厚土堤護北門蚵寮

台南市政府水利局為改善北門區蚵寮社區北側鹽田二道防線土堤設施，向中央爭取900萬元經費，近日完成施作長度約614公尺，除...

因應春節返鄉 嘉縣啟動防疫車隊 翁章梁：我們準備好了

為因應明年春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊服務，明天起到明年2月14日間將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，往...

公投日台南路邊停車不收費 投完票出遊好機會

台南市政府配合12月18日公投，當天路邊停車格位以及智慧停車柱格位都暫停收費一天；交通局南門路繳費服務處暫停服務一天、安...

南市增設公投開票所 8月9日遷戶籍須返回原戶籍地投票

全國性公民投票將於12月18日舉行，台南市增設29所投開票所，投開票所總數1536所，投票權人約有159萬人；有發燒症狀...

影／園藝專家教創意盆栽 台南關廟社區老人家開心學習

台南市關廟區元極舞協會成立社區照顧關懷據點，今天在關懷據點舉辦「樂齡享綠」，請來府城園藝公司創辦人黃毅彬、指導社區長輩製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。