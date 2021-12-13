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影／台南安平造船廠失火 疑電線走火竄出火舌
台南市安平區一家造船廠今天上午近11點發生火災，鐵皮屋建物一樓起火燃燒，消防人員到場後出水滅火，沒有人受傷。造船師傅說，當時沒有在施工修船，懷疑是電線走火。至於起火真正原因待進一步鑑定查明。
「造船廠失火，請派人來搶救滅火！」台南市消防局救災救護中心今天上午10點4分接獲報案，安平區安億路一家造船廠起火，1層鐵皮建物於有煙冒出。
中心出動第6大隊、安南中隊、轄區安平等4個分隊各式車輛12車30人，安平等消防人員到達後，發現一層夾層燃燒，無人受困，連忙拉水線進入造船廠滅火，火勢很快控制。
造船師傅說，當時他們沒有人施工修船，懷疑是一層夾層電線走火。台南市消防局說，造船廠起火真正原因，待火災調科人員進一步鑑定追查才清楚。
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