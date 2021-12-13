台南大成長城生產飼料異味超標15倍 被重罰240萬元

台南市大成長城公司及旗下全能營養公司，生產飼料過程飄散濃重異味，長年來居民苦不堪言，環保局近兩年來稽巡查168次，其中9月大成長城的檢測值超標15倍，上周完成裁罰程序，裁罰240萬元，為近年來南市產業違反空汙法，最高裁罰。

環保局長謝世傑今天表示，針對大成長城、全能營養公司汙染問題，除要求業者加強自主管理，日前也邀集在地議員、里長及廠商在永康區公所召開「空氣品質維護協談會」，除要業者說明汙染防制作為，並限期業者提出汙染改善計畫，大成長城提出將增設臭氧設備以強化除臭功能、提高集塵布管更新頻率並自主檢測，目標要做到異味值低於法規標準。

環保局從去年至今年10月共稽巡查全能營養公司41次，管道檢測4次，其中去年8月管道異檢測超標裁罰10萬元。全能營養已提出汙染改善計畫，期望能降低異味飄散並符合法規標準。環保局表示，在改善期會持續掌握進度與稽查檢測。

謝世傑強調，裁罰是手段，目的是要求業者落實汙染防制。永康區除了飼料大廠排放異味外，其他產業別也有一再令民眾皺眉的異味，都會是環保局重點稽查、檢測對象，一旦超標將依法裁罰，請務必做好防制設備，改善異味汙染問題。