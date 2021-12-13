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因應春節返鄉 嘉縣啟動防疫車隊 翁章梁：我們準備好了

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，共15輛防疫計程車及4輛防疫巴士投入車隊。記者莊祖銘／攝影
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，共15輛防疫計程車及4輛防疫巴士投入車隊。記者莊祖銘／攝影

為因應明年春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊服務，明天起到明年2月14日間將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，往返集中檢疫所、防疫旅館和住家；縣長翁章梁今記者會上宣布「我們準備好了」，期待防疫車隊的投入能讓民眾安心過好年。

嘉義縣衛生局初步規劃防疫計程車，由集中檢疫所及防疫旅館，檢疫期滿返家進行居家檢疫、居家檢疫期滿至醫事場所採檢者，以及自外縣市搭乘防疫巴士返回嘉義縣的鄉親，將由防疫計程車接送。

若民眾從集中檢疫所到外縣市，縣府也安排防疫巴士接送，將集中檢疫期滿且PCR檢驗呈陰性的民眾，由集中檢疫所接送至外縣市交流道，再由當地防疫車輛接駁返家。

防疫計程車及防疫巴士服務對象僅限居家隔離或居家檢疫的民眾，叫車前應先由衛生局評估，再通知派車；防疫計程車車資計算，嘉義縣市內搭乘60公里內，比照一般計程車跳表計費，最高收1000元；60公里以上，開放乘客與司機議價或跳表計費；跨縣市則比照一般計程車跳表計費。

防疫巴士車資則依據中央收費標準，100公里以內，每人200元；100至200公里，每人350元；200至300公里，每人500元；300公里以上，每人65元。

主跑嘉義縣海區布袋、東石等地的防疫車隊陳姓計程車司機說，這是他第一次參加防疫車隊，疫情期間每月平均載客量相較疫情前下跌8成，參加防疫車隊，希望多少能貼補疫情期間損失；吳姓司機說，相信政府政策，投身車隊希望能盡一份心力，幫助台灣疫情平穩，生活盡速回歸正軌。

原嘉義縣防疫車隊原僅2輛計程車，衛生局補充，防疫車隊所有司機都接受過衛生局完整教育訓練，並提供口罩、防護衣等，車輛執勤中應打開窗戶通風，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，將傳染風險降到最低。

「我們準備好了」嘉義縣長翁章梁感謝計程車公會和公車處提供防疫服務，期許防疫車隊在過年期間，讓台灣沒有威脅感，相關團隊做足防疫準備，希望讓國人回加可以平安過年，台灣疫情更穩定。

營業路線主跑嘉義縣海區布袋、東石等地的防疫車隊陳姓計程車司機說，這是他第一次參加防疫車隊，疫情期間每月平均載客量相較疫情前下跌8成，參加防疫車隊，希望多少能貼補疫情期間的損失。記者莊祖銘／攝影
營業路線主跑嘉義縣海區布袋、東石等地的防疫車隊陳姓計程車司機說，這是他第一次參加防疫車隊，疫情期間每月平均載客量相較疫情前下跌8成，參加防疫車隊，希望多少能貼補疫情期間的損失。記者莊祖銘／攝影
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，縣長翁章梁（中）也宣布「我們準備好了」期待讓民眾安心過好年。記者莊祖銘／攝影
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，縣長翁章梁（中）也宣布「我們準備好了」期待讓民眾安心過好年。記者莊祖銘／攝影
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，縣長翁章梁（右五）也宣布「我們準備好了」期待讓民眾安心過好年。記者莊祖銘／攝影
因應春節返鄉潮，嘉義縣政府今宣布啟動防疫車隊，縣長翁章梁（右五）也宣布「我們準備好了」期待讓民眾安心過好年。記者莊祖銘／攝影

計程車 衛生局 嘉義

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