公投日台南路邊停車不收費 投完票出遊好機會

台南市政府配合12月18日公投，當天路邊停車格位以及智慧停車柱格位都暫停收費一天；交通局南門路繳費服務處暫停服務一天、安平保管場當日不開放領車，請民眾注意。當天交通局將聯合警察機關加強查緝不肖人士假借管理單位非法收取停車費。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視市民行使公民投票權利，為便利民眾12月18日投票，路邊停車格位暫停收費。另因南門路繳費服務處也暫停服務一天，民眾如有停車費繳費需求，可利用「台南好停APP」線上繳費，加入會員並使用APP線上支付繳納南市路邊停車場停車費現有雙重優惠。

第1重即日起至明年12月31日享有「每筆折扣2元」的超省優惠，第2重為即日起至明年2月10日可獲得抽獎資格，獎項為宏佳騰智慧電車等大獎，詳細訊息可上台南市停車管理資訊網 (citypark.tainan.gov.tw)查詢。同時APP也有「即時停車地圖」供民眾查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位的時間。

停車營運科代理科長陳英傑表示，除路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路 (社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等40處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。若有不肖人士假借管理單位名義於非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。

另公投日當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業。