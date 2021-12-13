台南找出關子嶺發展障礙 解除整體開發限制

台南白河區市關子嶺名列台灣4大溫泉之一，為利用關子嶺天然資源及現有旅遊設施，以充分發揮觀光服務機能，關子嶺特定區計畫已完成第3次通盤檢討程序，並在日前發布實施。都發局表示，除了旅館區增加容許使用項目，且解除整體開發限制，期能帶動觀光發展。

台南市都發局長莊德樑表示，這次通盤檢討依據實際發展現況，檢討計畫區內各項土地使用及公共設施的需求，特別針對旅館區增加容許使用項目及解除整體開發限制，添增利多，例如白河水庫周邊乙種旅館區土地未能有效利用，檢討後調整為「第1種觀光服務專用區」，未來可供旅客服務中心、大眾運輸轉乘設施、農產展售中心、運動服務業、運動用品租賃業、零售業、一般服務業、餐飲業及旅館使用。

位處溫泉區的旅甲 (2)、旅乙 (2)因整體開發規定的限制及遊樂區久未開闢，也分別調整為「第2種、第3種及第4種觀光服務專用區」，以供溫泉相關公共設施如泡腳池、公共浴池，以及親水設施、旅客服務中心、文化設施及社教設施、社區遊憩設施、自行車租借設施、農產展售中心、零售業、一般服務業、餐飲業及旅館使用。

旅甲 (1)及部分旅乙 (2)為簡化且統一分區名稱，一併分別變更為第5種及第6種觀光服務專用區，仍維持原使用強度及容許使用項目。

另枕頭山地區因登山客多及觀景台興闢引入觀光人口，有商業、遊憩發展需求，規畫為第7種觀光服務專用區，並可透過後續土地捐贈取得枕頭山觀景平台土地的廣場用地，未來可提供旅客服務及諮詢、遊憩設施、小型零售販賣、廁所及遮蔽設備使用，後續等土地所有權人與市府簽訂協議書並完成捐地後，再發布實施。