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退休司機依石頭形刻出猴子呼喊樣 勇奪石猴雕刻賽第一名

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽第3名張五達的作品「好猴讀書」。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽第3名張五達的作品「好猴讀書」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市2008年起舉辦石猴雕刻競賽，今年61件參賽作品，聯結車司機退休的羅嘉昇利用石頭原有形狀，極少人為雕刻，創作作品「哈囉」，呈現猴子雙手放嘴巴前呼喊的模樣，被認為氣勢十足；羅嘉昇說只是依照石頭形狀，稍微去刻，也是他首次奪此比賽第1，相當意外也高興。

市府文化局表示，今年石猴徵件比賽總共收到61件作品，參賽踴躍，第1名羅嘉昇的「哈囉」，使用河床轉石，石材表面有天然磨損痕跡，他充分利用原有形狀，以極少量的人為雕刻，將呼喊的猴子姿態表現適中，雖然作品不大但氣勢十足。

文化局也指出，第2名蕭崇華的作品「慈暉」，表現為母則強的親情，刻出來的母猴雙手臂擁抱甚為自然，造型結構完整，表情怡然自得，顯示熟練技法，充分表現出石雕的美感；第3名張五達的作品「好猴讀書」，表達出溫馨與堅毅，背上小猴一手挽摟親猴，一手撫摸手足的頭，彷彿鼓舞，也具傳承意味深厚。

副市長陳淑慧今頒獎表揚得獎者，表示從八掌溪河床中拾回各式石材，加上藝師獨特創意、細心敲打，每一件都是實實在在地「嘉義味」。

其餘得獎者還有優選林柳松、蕭源松、洪麗足、吳黃杰、陳明卿、何崧森6名，另佳作12名，總計21件得獎作品，即日起至12月20日，在嘉義市實驗木場展出；22日到明年1月2日將在文化局前廣場舉辦石猴戶外創作營，歡迎市民及石猴雕刻愛好者踴躍參觀。

今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽第2名蕭崇華的作品「慈暉」。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽第2名蕭崇華的作品「慈暉」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市副市長陳淑慧今天為石猴雕刻徵件競賽頒獎，與第1名作品「哈囉」合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市副市長陳淑慧今天為石猴雕刻徵件競賽頒獎，與第1名作品「哈囉」合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市副市長陳淑慧（左二起）等人擺出石猴雕刻徵件競賽第1名羅嘉昇的作品，模仿猴子呼喊姿態。圖／嘉義市政府提供
嘉義市副市長陳淑慧（左二起）等人擺出石猴雕刻徵件競賽第1名羅嘉昇的作品，模仿猴子呼喊姿態。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽，第1名羅嘉昇的「哈囉」，利用石頭原有形狀，極少人為雕刻，獲評審青睞。圖／嘉義市政府提供
今年嘉義市石猴雕刻徵件競賽，第1名羅嘉昇的「哈囉」，利用石頭原有形狀，極少人為雕刻，獲評審青睞。圖／嘉義市政府提供

文化局 嘉義 猴子

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