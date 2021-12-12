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農村野趣 台南後壁「田間玩很大」親子開心同遊

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁「田間玩很大」活動，現場親子開心同遊。圖／取自市府網站
台南後壁「田間玩很大」活動，現場親子開心同遊。圖／取自市府網站

台南市政府觀旅局與無米樂稻米促進會舉辦的「田間玩很大」活動今天登場，以農村生活中有趣元素來設計不同活動主題，還將「無米樂」及「田間玩很大」打造成優質農產品及農村旅遊活動品牌，與會大小朋友開心參與農村饗宴，欲罷不能。

「田間玩很大」自2016年迄今邁入第6年，今在後壁粨面宋江公園熱鬧登場，現場利用收割後的稻草製作稻草人與裝置藝術，也規畫闖關送好米遊戲，包括抽稻草求神問卜、擲骰子取米、騎木馬挑水比賽等，參與民眾有機會將台南越光米帶回家，也能體驗下田拔蘿蔔、捉泥鰍及DIY窯烤米pizza，還能吃到使用後壁好米製作的在地傳統料理，如菜脯飯、菜頭粿、九層粿、碗粿等。

現場還邀請台南市民族管絃樂團及暖心陶笛團現場演奏，讓民眾在參加活動時聆聽優美樂曲放鬆身心，欣賞田間美景，不僅玩很大，更開心大飽口福。市議員蔡育輝、沈家鳳等都到場共襄盛舉。

台南市長黃偉哲到場為活動揭開序幕，並親自下田與鄉親一起開心拔蘿蔔、捉泥鰍，熱情歡迎民眾體驗後壁農村的鄉村童趣及稻香美食，黃還推銷要遊客們多多購買在地好物，消費滿百即可至台南購物節網站登錄發票抽大獎，有機會將輕豪宅、油電車等好禮帶回家。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，「田間玩很大」，利用農村原有素材及田間綠意氛圍，讓更多遊客體驗傳統農村童趣，同時可提升農田地力、增加在地購買率，已成為長短樹(頂長)社區年度盛事。

現場大小朋友開心在田間賞玩，市長黃偉哲（拿臉盆者）也與遊客同歡。圖／取自市府網站
現場大小朋友開心在田間賞玩，市長黃偉哲（拿臉盆者）也與遊客同歡。圖／取自市府網站

台南 稻米 黃偉哲

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