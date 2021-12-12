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她囊括阿里山冬茶雙冠軍 大方分享製茶秘訣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
評審委員、茶業改良總廠研究員林金池說，今年冬茶氣候條件較去年佳，產量和品質都有提升。記者莊祖銘／攝影
評審委員、茶業改良總廠研究員林金池說，今年冬茶氣候條件較去年佳，產量和品質都有提升。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣梅山鄉農會舉辦阿里山茶冬季優良茶競賽，今年分烏龍組和金萱組，分別有1233件和431件茶葉參賽，今下午公佈成績，烏龍和金萱組均由梅山鄉瑞峰村上意茶業囊括，此次參展茶葉12月26日將在梅山幸福廣場頒獎並辦展售會。

上意茶業負責人林秀寬拿下冬茶評鑑囊括金萱和烏龍組特等獎，她說，製茶祕訣是他們會用花生殼製作有機肥，種出來的茶株會特別鮮嫩；金萱和烏龍發酵時間火候不同，需準確拿捏時間，充足的日光可增加風味，萎凋時間點也要拿捏準確。

茶業改良總廠研究員林金池說，今年冬茶氣候條件較去年佳，產量和品質都有提升，往年生產在霜降至立冬間採收的冬茶今年提早約7至14天採收。

嘉義高山茶葉強調清香，林金池說，茶園需重視栽培和水分管理；製茶方面，應注重萎凋和後期攪拌，才能提升茶葉發酵程度，品嘗起來才會清香甘甜

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，今年政府推行新政策，落實檢驗身分和源頭，以確保是否為外來茶，茶廠需申請QR CODE和其他相關證件，許多農民無法適應，導致今年參賽廠家減少。

黃世裕說，目前阿里山冬茶價格相較去年持平，今年降雨正常近日又有數波寒流，品質相較去年好產量也比去年多約2成。

此次梅山鄉農會辦阿里山冬季優良茶評鑑青心烏龍茶組 1233 點、金萱茶組431 點，合計 1664 點。兩組分別選出1位特等獎、3位冠軍獎。12 月 26 日上午 9 時將於梅山幸福廣場展售約80攤。

今年阿里山冬季茶葉評鑑，今天下午由梅山鄉農會總幹事黃世裕（右二）公佈特等和冠軍得獎者，記者莊祖銘／攝影
今年阿里山冬季茶葉評鑑，今天下午由梅山鄉農會總幹事黃世裕（右二）公佈特等和冠軍得獎者，記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉農會舉辦阿里山茶冬季優良茶競賽，今年分烏龍組和金萱組，由茶業改良廠和梅山鄉農會等單位組團隊評鑑。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣梅山鄉農會舉辦阿里山茶冬季優良茶競賽，今年分烏龍組和金萱組，由茶業改良廠和梅山鄉農會等單位組團隊評鑑。記者莊祖銘／攝影

茶葉 阿里山

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