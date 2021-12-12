嘉義市石猴雕刻賽 退休司機羅嘉昇獲首獎

展現巧雕技巧，退休聯結車司機羅嘉昇作品「哈囉」，從61件參賽石猴雕刻中脫穎而出，獲得今年嘉義市石猴雕刻比賽第1名，贏得獎金新台幣10萬元，也獲得嘉義市永久典藏。

「2021嘉義市石猴雕刻徵件競賽」今天在實驗木場廣場舉行頒獎典禮，羅嘉昇的「哈囉」從61件參賽作品中獲得評審委員一致讚賞，榮獲首獎，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠頒獎表揚。

羅嘉昇接受中央社記者訪問表示，他原本是開聯結車的司機，退休後才刻石猴，至今約7、8年的時間，曾參加嘉義市社區大學石雕班，接受石雕藝術家蔡永武指導，目前則自己開工作室。

羅嘉昇說，與石猴結緣是因為小時候家旁邊就住有「嘉義猴雕第一人」之稱的詹龍，所以退休後才想刻石猴。此次得第1名很意外、也很高興，他只是按照石頭的外型，稍加著墨，刻出猴子雙手擺在嘴前說哈囉的樣子。

蔡永武接受記者電訪表示，羅嘉昇退休後認真從事雕刻石猴，曾經獲得大型石猴雕刻團體比賽的第2名，雖接觸石雕時間不久，但已展露天分，羅嘉昇在觀察石頭的外形後，就能打造出與石頭形態相容的石猴。

嘉義市文化局副局長謝靜容告訴中央社記者，今年的石猴徵件比賽總共收到61件作品，競爭激烈，羅嘉昇以「哈囉」獲得第1名，蕭崇華以「慈暉」獲第2名，第3名是張五達「好（猴）讀書」。

謝靜容指出，羅嘉昇「哈囉」作品使用八掌溪螺紋化石，充分利用原有形狀，以極少量的人為雕刻，將呼喊的猴子姿態表現適中，雖然作品不大但氣勢十足，獲得評審一致讚賞。

嘉義市石猴創作從南門圓環打石街上素人匠師詹龍開始，距今已有70多年歷史，在地性特殊主題創作，形塑了嘉義特殊人文景觀，自西元2008年起市府開始辦理石猴雕刻徵件比賽，擴大嘉義市在地藝文能量。