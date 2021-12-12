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黃敏惠籲民眾踴躍投公投 盼公投不應變黨內鬥爭分化

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠，呼籲要踴躍出來投公投票。圖／嘉義市政府提供
身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠，呼籲要踴躍出來投公投票。圖／嘉義市政府提供

身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠今天北上將參與「我同意！YES大遊行」，她上午受訪時，呼籲民眾要踴躍參與投票，針對新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙傳出不出席秋鬥，她並沒認為不妥，強調黨籍縣市長都是盡自己所能，希望團結各方，且公投案不應是鬥爭、分化的工具，目前國民黨沒有分裂的本錢。

黃敏惠日前出席國民黨嘉市黨部黨慶，批評民進黨對於萊豬議題為兩種標準，她今指出，4大公投案主要是對於食品安全、人民權利、環境保護、影響經濟發展的國家能源政策，做意見表達，這些議題在在影響民眾生活日常，公投是人民的基本權利，「我要拜託所有的台灣人踴躍參與投票」，神聖的一票，將會決定台灣的前途以及你我子孫的未來，共同來守護台灣。

由於新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙傳出不會出席秋鬥遊行，對此，黃敏惠並沒指責，她認為國民黨是民主政黨，更應該要接地氣，每一名黨籍縣市長所思所想所為，是盡自己所能，希望能團結各方，促進人民福祉、地方繁榮與台灣前途；而公投案是人民權利的表達，不應是鬥爭、分化的工具，國民黨沒有分裂的本錢，這將是國民黨無法承受之重。

國民黨 公投

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