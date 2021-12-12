這對夫妻5年來照顧4名棄養童 背後故事令人動容

嘉義縣長翁章梁今上午頒發明年嘉義縣34戶寄養家庭許可證。5年來已照顧過4名寄養童的黃建榮、姚雅萍夫婦指出，他們只是想盡一份微薄力量來幫助小孩子，雖然小朋友要離開的時候會很捨不得，但也很欣慰能在他們成長的路上，陪伴他們一起走過。

黃建榮、姚雅萍夫婦因見住在隔壁建榮的胞姊擔任寄養家庭，受其感召，2016年起加入寄養服務，至今照顧過4名寄養童，目前住在家裡的小煒，是去年9月因家長疏忽照顧而被安置。

小煒領有輕度智能障礙手冊，剛安置時連開口表達都有困難，雖安排進幼兒園學習，但進步有限，社工和寄家為小煒申請國小緩讀，寄媽媽雅萍更調整職場工作，增加陪伴時間，如今小煒在認知和語言都有了長足的進步，現在已經能夠透過口語表達，也認得注音符號和數字。

嘉義地區寄養服務自1985年起年開辦至今，已訓練103戶寄養家庭、照顧過726名兒童和少年，每年約有60名嘉義地區的兒少接受寄養家庭的照顧服務。

為增加寄養家庭數及補充寄養家庭照顧量能，嘉義縣政府委請家扶中心每年進行寄養家庭召募，今年度新招募5戶家庭完成訓練並通過審查，今上午授證成為明年度新聘寄養家庭。

縣府社會局秘書戴綵屏指出，兒少安置分為一般安置和保護安置，寄養家庭會成為寄養兒少生命中暫時的避風港，等待孩子們的原生家庭功能修復和重建，協助他們返回原生家庭。