嘉市許厝庄12米環狀道路少一半 市府補資料拚中央補助

嘉義市政府提報在肉品市場旁的許厝庄，闢建環狀「12米計畫道路」，盼改善庄內交通、分流文化路車潮，但第2期中央審查未通過，讓環狀少了南側、東側的L型路，市議員張秀華籲「別洗臉洗一半」，立委王美惠日前邀會勘，市府工務處表示盡快補足下水道規畫等資料，依然很有機會獲生活圈道路補助。

工務處指出，許厝庄靠近肉品市場，連接民雄的華新橋也正改建，學區則為北園國中、北園國小、世賢國小等，庄內缺乏寬敞道路，須讓上下班、課尖峰時段往來文化路、世賢路有效分流、疏導。

工務處表示，「北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」分2期，首期完成環狀路網的西側、北側的北新路闢設，經費4000多萬，已通車預計本周驗收，第2期工程因無路型，要完全新闢，包含土地徵收費1億2000萬、工程費4000萬，約1億6000多萬。

不過市府為第2期提報爭取生活圈道路的補助，中央初步審查未通過，立委王美惠日前邀營建署南工處長吳瑞安、議員張秀華及議員蔡榮豐、市府相關單位等會勘。

吳瑞安表示，因第1期工程有延宕，第2期又是道路上游工程，市府提報計畫沒規畫地下雨水排水系統、車流量，待修正完畢，仍會盡力協助本案；王美惠說，此工程完成後能達到引導分流之效，盼中央與地方合作。