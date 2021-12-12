影 ／台南棕幹線全電動公車上路 年底全市達50輛

台南市政府交通局今上午在佳里體育公園辦理棕幹線電動公車啟航儀式，共有15輛車將行駛佳里至新營間棕幹線及棕支線上，交通局說，至今年底全市電動公車將達50輛，力拚2030年求全市公車全面電動化目標。

「棕幹線」全新綠能電動大巴，由市長黃偉哲主持，也是溪北地區第一條全面電動化幹線公車，除車輛新穎之外，行駛時也少了噪音，車頭和車身除了原有幹支線識別色調，更加上專屬的綠能閃電LOGO。

黃偉哲表示，台南市全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，不但早在101年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除爭取交通部公路總局補助外，市府也額外加碼補助業者購買電動公車。且自去年起客運業者車輛屆齡時，均不再補助購置新的柴油客車，均要求汰換為電動公車，至今年底全市電動公車總數將達到50輛。

台南市議員方一峰、蔡秋蘭、穎艾達利、嘉義區監理所長黃萬益、佳里區長朱雅宏、鹽水區長陳文琪、新營客運副總經理張永進等人都出席啟航儀式。交通局長王銘德表示，市府以每年汰換30輛以上電動低地板公車為目標，本次上線15輛主要配置於棕幹線，每輛造價約1千萬元，部份班次調度行駛鄰近支線；另有15輛則配置於市區公車5路，均規劃在年底前上路，電動公車亦將逐步駛向大台南各處。

王銘德說，這次上線包含新營客運7輛和興南客運8輛，因應幹線公車里程較長，電池續航力都在200公里左右，車輛均為合格低地板大客車，依標準配備有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，駕駛員也都已接受相關操作訓練。