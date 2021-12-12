對付空品不良人為肇因 雲縣多管齊下抑制露天燃燒

秋冬空氣品質不良季節，雲林縣環保局加強取締違規露天燃燒並加重處罰；環保局表示，當季正逢二期稻作收割期，稻草、樹枝葉等常見燃燒物，也是造成空品不佳的原因之一，經LINE「露天燃燒通報平台」及衛星火點遙測、無人空拍機、制高點AI智能監控等科技執法，加上提供稻草蓆編織、碎木服務等去化管道後，燃燒情形目前已減少1至3成。

露天燃燒通報平台上線至今半年，已有890多位縣民加入通報行列，主動通報成案者，每案可獲100元獎金，目前累計獲報562件，另稽查人員主動查獲306件。

環保局表示，依空氣汙染防制法規定，露天燃燒可處1200元以上罰緩，針對假日、夜晚露天燃燒者加倍裁罰，秋冬空品不良季最高重罰3.3倍罰鍰，目前總計裁罰99件，累計罰金23萬4840元。

環保局指出，要改善露天燃燒，就必須為農業廢棄物找去處，今年度祭出新對策，包括在二崙鄉大義村、土庫鎮崙內里設立2處稻草蓆編織場，結合社區「近距離、低成本、高效益」等優勢，推廣稻草再利用，並媒合至營建工地、裸露地及濁水溪等地鋪設，抑制揚塵。

此外也推出代工碎木、農膜及農網免費清運等服務，目前處理體積達66.41立方公尺的木屑量、回收4.22噸相關農業廢棄物；環保局表示，綜合效益除降低露天燃燒情形、提升稻草循環使用比例，懸浮微粒（PM2.5）數值也相對減少42公斤。