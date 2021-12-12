打造鹽地帥哥番茄品牌 鹽水農會首辦評鑑

台南市鹽水區農會推廣「帥哥番茄」，因栽種鹽地土質，獨特酸甜口感消費者反應佳，農會今首次辦理評鑑比賽，且與業者簽訂產地採購合約，建立鹽地帥哥番茄品牌形象及行銷通路。

2021「鹽水現風華‧意番好滋味」產業文化活動 ，今上午在鹽水農會歡雅意麵場登場，現場舉行產地採購合作啟動儀式、綠色照顧站開幕、番茄評鑑比賽，還有番茄糖葫蘆DIY、在地社區團隊表演、農友「食」裝秀、國產優質家禽料理秀，在地鮮果鹽地番茄及意麵品嘗等一系列精采活動。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，農會極力推動農產品溯源機制(產銷履歷、QR-CODE認證等)，為協助農友擴展農產品通路，今年度新設置番茄集貨場，目前番茄集貨場合作農友共17名，包含一般生產及產銷履歷認證番茄種植面積，共計21.4539公頃。

鹽水區農會今上午辦理第一屆番茄評鑑比賽，且將與全台最具規模蔬果截切廠「福和生鮮農產農產股份有限公司」簽訂產地採購合約，建立鹽地帥哥番茄的品牌形象及行銷通路。