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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

打造鹽地帥哥番茄品牌 鹽水農會首辦評鑑

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供
打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供

台南市鹽水區農會推廣「帥哥番茄」，因栽種鹽地土質，獨特酸甜口感消費者反應佳，農會今首次辦理評鑑比賽，且與業者簽訂產地採購合約，建立鹽地帥哥番茄品牌形象及行銷通路。

2021「鹽水現風華‧意番好滋味」產業文化活動 ，今上午在鹽水農會歡雅意麵場登場，現場舉行產地採購合作啟動儀式、綠色照顧站開幕、番茄評鑑比賽，還有番茄糖葫蘆DIY、在地社區團隊表演、農友「食」裝秀、國產優質家禽料理秀，在地鮮果鹽地番茄及意麵品嘗等一系列精采活動。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，農會極力推動農產品溯源機制(產銷履歷、QR-CODE認證等)，為協助農友擴展農產品通路，今年度新設置番茄集貨場，目前番茄集貨場合作農友共17名，包含一般生產及產銷履歷認證番茄種植面積，共計21.4539公頃。

鹽水區農會今上午辦理第一屆番茄評鑑比賽，且將與全台最具規模蔬果截切廠「福和生鮮農產農產股份有限公司」簽訂產地採購合約，建立鹽地帥哥番茄的品牌形象及行銷通路。

邱子軒說，意麵是鹽水地區另項在地知特產，農會自製的鹽水意麵遵循傳統以全鴨蛋細工製作，香味特殊且麵條色澤金黃誘人，並利用日曬天然乾燥方式取代防腐劑添加，食品安全有所保障。農會並有研發生產波浪狀的寬版日曬意麵，傳統加入新創意。

打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供
打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供
打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供
打造鹽地帥哥番茄品牌，台南鹽水農會首辦評鑑。圖／鹽水農會提供

農會 品牌 履歷

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