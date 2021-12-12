快訊

萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒冬送暖 中華慈化亭同理心協會關懷弱勢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
中華慈化亭同理心協會新任理事長郭晉溢（左）代表協會贈送物資和紅包給弱勢民眾。記者黃宣翰／攝影
中華慈化亭同理心協會新任理事長郭晉溢（左）代表協會贈送物資和紅包給弱勢民眾。記者黃宣翰／攝影

寒冬送暖，中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露布施」幫助弱勢，今年已是第11年，今天在台南市南區發放清寒獎助學金丶偏鄉小學課後安親補導、急難慰助金等，藉由愛心讓人感受社會的溫暖。

送暖活動每年由南區出發，斑芝花球場續接在後，範圍廣布全台南市，著重在山區及海邊偏鄉。今年圍範東山區、南化區、楠西區、白河區、後壁區、新營區、南區等區，並因疫情使弱勢家庭更加的艱難與辛苦，中華慈化亭同理心協會沒有因疫情而停止關心這些弱勢者。

中華慈化亭同理心協會新任理事長郭晉溢表示，成立11年來要感謝許多善心人士的贊助，也感謝所有善心的理監事。期待能夠集結更多愛心，在行善的路上有越來越多夥伴加入。

年終「甘露布施」自2011年起每年舉辦，贈送低收及邊緣戶物資與福慧慰問金，甘露布施施行11年。今年除偏遠山區及海邊偏鄉，並發放東原國中、東原國小、青山國小清寒獎助學金，總金額達一百萬元以上，共有約400戶受惠。

位居台南東山的斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元也是同理心協會的副理事長，每年年歲與中華慈化亭同理心協會合作舉辦甘露布施活動，希望能以自身的影響力感染帶動出每個人的行動和參與，更大範圍內將公益的正能量發輝到最大，不斷的延續傳遞下去。

中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露佈施」幫助弱勢，藉由愛心讓人感受社會的溫暖。記者黃宣翰／攝影
中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露佈施」幫助弱勢，藉由愛心讓人感受社會的溫暖。記者黃宣翰／攝影

台南 偏鄉 疫情

延伸閱讀

花蓮光復消防分隊改建啟用 強化中南區救災救護量能

花蓮提升消防高級救護員人力 彌補醫療不均問題

奇美醫、健保署合推虛擬健保卡 手機就能掛號看診領藥

關懷弱勢新營醫院倪昊白主任及黃建璋社工師獲好人好事

相關新聞

寒冬送暖 中華慈化亭同理心協會關懷弱勢

寒冬送暖，中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露布施」幫助弱勢，今年已是第11年，今天在台南市南區發放清寒獎助學金丶偏鄉小...

推廣台灣好米！消費滿百或參加粉專活動抽1年份冠軍米

農糧署有鑑於國內市售包裝食米品質良莠不齊，為方便消費者辨識優質好米，與楓康超市合作推出「精饌米獎」評選把關，不但與全國得...

湖畔看歌劇 如臨「顏思齊」時代

雲林縣政府舉辦「流動藝術饗宴雲林3部曲」音樂劇，首部曲「顏思齊-風起」昨天在風景秀麗的北港滯洪池開演，由雲劇團擔綱演出，...

北門洋香瓜豐收 2組冠軍瓜美而甜

台南市洋香瓜種植面積約1038公頃，為全台第1，北門區農會以「HARU（哈魯）」品牌推廣，為鼓勵農民提高品質，今年第5年...

嘉大102歲禮物 校友捐設YouBike

嘉義大學校園廣大，師生從大門走到教室花費近半小時，腳踏車成為校園便利交通工具，但數量過多造成困擾，昨天適逢嘉大102周年...

台南東聖里盼了2年 活動中心啟用

台南市37區有6百多座里、社區活動中心，部分建物需耐震補強，有些年久失修成危險建築必須重建，東區原關聖前甲社區活動中心5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。