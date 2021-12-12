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寒冬送暖 中華慈化亭同理心協會關懷弱勢
寒冬送暖，中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露布施」幫助弱勢，今年已是第11年，今天在台南市南區發放清寒獎助學金丶偏鄉小學課後安親補導、急難慰助金等，藉由愛心讓人感受社會的溫暖。
送暖活動每年由南區出發，斑芝花球場續接在後，範圍廣布全台南市，著重在山區及海邊偏鄉。今年圍範東山區、南化區、楠西區、白河區、後壁區、新營區、南區等區，並因疫情使弱勢家庭更加的艱難與辛苦，中華慈化亭同理心協會沒有因疫情而停止關心這些弱勢者。
中華慈化亭同理心協會新任理事長郭晉溢表示，成立11年來要感謝許多善心人士的贊助，也感謝所有善心的理監事。期待能夠集結更多愛心，在行善的路上有越來越多夥伴加入。
年終「甘露布施」自2011年起每年舉辦，贈送低收及邊緣戶物資與福慧慰問金，甘露布施施行11年。今年除偏遠山區及海邊偏鄉，並發放東原國中、東原國小、青山國小清寒獎助學金，總金額達一百萬元以上，共有約400戶受惠。
位居台南東山的斑芝花高爾夫俱樂部總經理鄭博元也是同理心協會的副理事長，每年年歲與中華慈化亭同理心協會合作舉辦甘露布施活動，希望能以自身的影響力感染帶動出每個人的行動和參與，更大範圍內將公益的正能量發輝到最大，不斷的延續傳遞下去。
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