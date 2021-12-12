寒冬送暖 中華慈化亭同理心協會關懷弱勢

寒冬送暖，中華慈化亭同理心協會在歲末舉辦「甘露布施」幫助弱勢，今年已是第11年，今天在台南市南區發放清寒獎助學金丶偏鄉小學課後安親補導、急難慰助金等，藉由愛心讓人感受社會的溫暖。

送暖活動每年由南區出發，斑芝花球場續接在後，範圍廣布全台南市，著重在山區及海邊偏鄉。今年圍範東山區、南化區、楠西區、白河區、後壁區、新營區、南區等區，並因疫情使弱勢家庭更加的艱難與辛苦，中華慈化亭同理心協會沒有因疫情而停止關心這些弱勢者。

中華慈化亭同理心協會新任理事長郭晉溢表示，成立11年來要感謝許多善心人士的贊助，也感謝所有善心的理監事。期待能夠集結更多愛心，在行善的路上有越來越多夥伴加入。

年終「甘露布施」自2011年起每年舉辦，贈送低收及邊緣戶物資與福慧慰問金，甘露布施施行11年。今年除偏遠山區及海邊偏鄉，並發放東原國中、東原國小、青山國小清寒獎助學金，總金額達一百萬元以上，共有約400戶受惠。