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推廣台灣好米！消費滿百或參加粉專活動抽1年份冠軍米
農糧署有鑑於國內市售包裝食米品質良莠不齊，為方便消費者辨識優質好米，與楓康超市合作推出「精饌米獎」評選把關，不但與全國得獎好米產區合作推出「全國好米在楓康」，嚴選11支冠軍米和國際評選的ITQI好米販售，另有「消費滿百抽一年份白米」活動，消費滿百或參加臉書「楓康超市」粉絲專頁活動，有機會把一年份的冠軍好米帶回家。
楓康超市說明，獎項一年份白米換算標準為一人45公斤白米，是依2020年農委會統計數據國人年度平均食米量44.1公斤計算，得獎名單將於明年2月11日上午10時公布於「楓康超市」粉絲專頁。
農糧署說明，「精饌米獎」評選門檻嚴格，包括產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，友善環境耕作登錄合格等，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為選項，選拔市售優質包裝食米，為國人食安健康把關。
楓康超市推廣優質好米，同步邀請歷屆精饌米獎得主與冠軍米產區得獎者舉辦「全國得獎好米在楓康」，推薦包括2021年精饌米獎好米組冠亞軍3支、精饌米獎有機米組冠亞軍3支、國際「食品界米其林」iTQi評比榮獲風味絕佳獎11支好米品牌。
楓康超市說，即日起至明年2月10日，舉辦「消費滿百抽一年份白米」活動，到楓康超市各門市購買任一冠軍好米滿百元，或參與楓康FB粉絲專頁活動，就有機會把一年份的冠軍好米帶回家。
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