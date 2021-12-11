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糖廠舊倉庫逛街購物超療癒 雲林好行農宴北港糖廠上場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林好行農宴市集別具特色，吸引不少人體驗、購買。記者蔡維斌／攝影
雲林好行農宴市集別具特色，吸引不少人體驗、購買。記者蔡維斌／攝影

漫步糖廠舊倉庫，像進入時光墜道，一場別具特色的雲林農宴市集，今天起兩天在雲林縣北港鎮糖廠開市，吸引滿滿人潮，想來一場報復性瘋狂大採購，這個充滿文創的市集，保證滿足每個人採購欲望，滿載而歸。

雲林縣青心耕雲協會理事長蔡恂恂指出，雲林縣府積極推動農業加值，發展創新農業計畫，今年邀請30家雲林在地特色業者媒合，例如成功協助「雀樂米」與「虎尾釀」共同開發新釀酒品、四湖海味蒜與北港呷好麵開發「黑蒜麵」，不只是交流，更是互相學習成長；期讓在地品牌走得更遠，成為雲林農光。

今天這場農宴市集，可說是雲林優質業者與產品大會師，匯集山珍海味mini_Bar市集，邀集特色業者及在地文創攤販，並結合顏思齊開台400年特展，帶給民眾超多驚喜，到糖廠倉庫購物，散步、看展、體驗產業，伴隨優美音樂，漫步歷史場域，連購物都很文化，全家逛街購物成了一大享受。

參加產業加值計畫的特色商店、農場團體，包括華山休閒農業區、雀樂米、來去鄉下吃自己、大埔社區發展協會、吉品生技農場。在地文創攤販則有26號菓舖、晶剛雄-線創藝術工坊、小蘋果創藝工作坊、Bling Bling手創、永大養蜂場、珍之情手作、溱情種子手作坊、小鄧手作、喬伊香氛蠟燭、瑋瑋の家、珍的麻糬。

農業處輔導科長高建平表示，這次成果發表以市集方式呈現，結合開台400年系列活動更具意義，尤其在北港糖廠設購物市集，多了懷舊氣息與親切感，希望大家能夠來逛街大採購，探索雲林農村已從1、2到3級走向創新多元的加乘效果。

雲林好行農宴市集的特色農產或文創，吸引不少人體驗、購買。記者蔡維斌／攝影
雲林好行農宴市集的特色農產或文創，吸引不少人體驗、購買。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠舊倉庫市集逛起來特別有味。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠舊倉庫市集逛起來特別有味。記者蔡維斌／攝影

雲林 北港

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