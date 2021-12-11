「台南好職人」新書發表 看見職人、百工及企業典範

為讓市民朋友了解各行業職人精神，台南市勞工局出版「台南好職人」一書，透過台南在地作家、南方講堂創辦人王美霞近2年的踏查，深刻描述台南在地職人努力、不放棄的身影。今天勞工局辦理「職場ㄟ大小事」講座舉行新書發表會。

勞工局表示，「台南好職人」以「好」字為核心貫穿，分別為「好事多」、「好樣子」、「好食在」、「好行旅」、「好傳承」、「好創新」、「好樂藝」、及「好夥伴」等8個章節。

以「好事多」起頭，藉由大台南總工會陳美靜、台南市木工業職業工會方澄科等30位理事長帶領修繕志工及義剪團隊的服務事蹟，看見專業除賺錢外，也能服務他人，讓快樂幸福加倍。

「好樣子」透過璨揚企業黃文献、康那香企業戴榮吉等9位企業家及創辦人，看到視野決定寬度、知識決定深度、態度決定高度的企業家精神，不僅有立業的典範，也有推己及人、創造立人的公益德惠。

「好食在」記錄阿勇家餐飲事業汪義勇、大金廚專業外燴王金發等14位總舖師及大廚師，看他們用自己人生的經歷在做菜，忠於一己的生命，執著於掌下的一手真功夫，完整呈現台南一級棒的美食版圖。

「好行旅」紀錄台南晶英酒店李靖文、鹽鄉民宿洪有志等7位在行旅事業打造亮眼飯店或民宿的經營者故事，如何用心打造每一個款客的細節，秉持好行、好旅、好宿，以溫暖旅人在臺南的回憶。

「好傳承」包含全美戲院吳俊誠、福味珍魚丸石念祖等6位傳承老店永續事業的年輕業主，描述更多歷史沉澱和經驗積累、昇華的傳承精神。

「好創新」列舉地果咖啡戴均庭、源源鋼藝王冠翔等11位在台南創業的年輕人，運用已有的知識及勇於接受挑戰的心態，讓傳統產業翻新思維，開創人生的不可能。

「好樂藝」看到台南藝術家「台上一秒鐘，台下十年功」致力於藝術的創作及傳承精神，林百貨90周年活動以「國寶在林百貨」進行策展，並邀請泥塑工藝大師杜牧河、鑿花工藝大師蔡德太、傳統木雕大師陳啓村、玉雕藝術大師黃福壽、剪黏工藝大師陳三火等國寶大師進行系列座談會，進一步了解工藝職人的努力與堅持。

「好夥伴」撰寫前南科管理局林威呈局長、國立成功大學蔡朋枝教授等9位在自身專業領域奮鬥並與勞工局合作，為勞工夥伴打拼努力及提升勞工能量。

勞工局長王鑫基表示，「台南好職人」是勞工局團隊在服務過程中發現的好職人，以及在台南已是典範但鮮少有人記錄的企業家、百工等，透過王美霞的介紹，讓市民朋友認識台南在地的職人故事與創價品牌。也透過數位化科技CODE碼擴增媒體實境，將書中好職人的精神典範及智慧以影像跟市民朋友分享，也可收聽Podcast，讓這些在台南這塊土地堅持「做好一件事」或「做一件好事」的好職人故事更多元擴散，一起分享創造共好。